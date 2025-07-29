Ödenmeyen promosyon Meclis gündeminde

Haber Merkezi

PTT emekçileri bir kez daha hak gasbıyla karşı karşıya. Temmuz ayı itibarıyla Ziraat Bankası ile yapılan protokol kapsamında yaklaşık 21 bin çalışana kişi başı 66 bin 500 TL promosyon ödeneceği duyurulmuştu. Ancak Temmuz sonuna gelinmesine rağmen söz konusu ödeme hâlâ hesaplara yatırılmadı. Kurum yönetimi ise sessizliğini koruyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, promosyon ödemelerindeki bu gecikmeyi Meclis gündemine taşıyarak hem PTT’yi hem de Ziraat Bankası’nı uyardı. Karasu, “Bu gecikme, bankanın promosyon tutarını kendi lehine kullanarak faiz geliri elde ettiği ve çalışanlar aleyhine haksız kazanç sağladığı yönünde ciddi şüpheler doğurmaktadır” dedi.

Karasu, kurumun 2017’de Türkiye Varlık Fonuna devredilmesinin ardından her geçen yıl daha fazla zarar ettiğine dikkat çekti. “Kurumun içi boşaltılıyor, olan yine emekçiye oluyor” diyen Karasu, promosyon gecikmesinin sorumlusunun açıkça kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.