Odessa füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi

Rusya tarafından Odessa’ya düzenlenen iki füze saldırısında, bir sağlık görevlisi ve iki acil durum kurtarma görevlisi dahil hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi, yaralı sayısının ise 70’i geçtiği açıklandı.

Rusya tarafından Odessa’ya düzenlenen füze saldırısı sonrasında hemen olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekibi, ikinci bir füze saldırısına yakalanmış ve ilk belirlemelere göre birçok kişi yaşamını yitirmişti.

Ukrayna Acil Durum Servisi’nden (DSNS) bugün yapılan açıklamada kendi personellerinden 29 yaşındaki itfaiye şoförü Denys Kolesnikov ve 39 yaşındaki itfaiye şoförü Vitaly Alymov dahil 21 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. DSNS yetkilileri yaralı sayısının da 70’i geçtiğini açıkladı.