Odessa’ya arka arkaya yapılan füze saldırısında ölü sayısı 14’e yükseldi

Rusya tarafından Odessa’ya düzenlenen füze saldırısı sonrasında hemen olay yerine gelen kurtarma ekibi, ikinci bir füze saldırısına yakalandı.

Ukrayna Acil Durum Servisi’nin (DSNS) kurtarma personeli dahil hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Odessa Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı son açıklamada “Rus füze saldırısında aralarında bölge sakinleri, bir sağlık görevlisi ve bir kurtarma görevlisinin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Aralarında yedi Devlet Acil Durum Servisi çalışanının da bulunduğu 46 kişi de yaralandı. Yaralılara gerekli tüm yardım sağlanmaktadır” denildi. Valilik, Odessa bölgesinde yas ilan edileceğini duyurdu.

DSNS açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Odessa’ya yapılan bir Rus füze saldırısı sivil altyapıya zarar verdi. Saldırının gerçekleştiği yerde yangın çıktı. Devlet Acil Durum Servisi'nden kurtarma ekipleri derhal saldırı bölgesine ulaşarak yangını söndürmeye, enkazı temizlemeye ve yaralıları aramaya başladı. Saldırılar sırasında düşman, bir füze saldırısı daha gerçekleştirerek kurtarma görevlisini öldürdü. İlk bilgilere göre, 5'i Devlet Acil Durum Servisi çalışanı olmak üzere 20 kişi yaralandı.”