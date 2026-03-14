‘Ödev evi’ ile dinci vakıf ağı: Çocuklar gericilerin kıskacına alındı
İstanbul’da velilere gönderilen mesajlarla öğrenciler “Ödev Evleri”ne yönlendirildi. Valiliğin projesi kapsamındaki ödev evlerinin çoğu cami ve gerici vakıfların binalarında açıldı. Eğitimciler: Bu, dinselleştirme projesinin parçası.
İlayda SORKU
İstanbul’da “yoksul çocuklara fırsat eşitliği” söylemiyle başlatılan ödev evi projesi, AKP iktidarının eğitim alanını gerici vakıfların insafına bırakma pratiğinin yeni bir örneği oldu. Valilik eliyle yürütülen projede, ödev evlerinin büyük kısmı camiler, Kuran kursları ve gerici vakıflarda faaliyet gösteriyor.
Arnavutköy’de bazı okullarda öğretmenler aracılığıyla velilere gönderilen mesajlarla öğrenciler “Ödev Evleri”ne yönlendirildi. İstanbul Valiliği’nin yürüttüğü proje kapsamında açılan ödev evlerinin önemli bir bölümünün camilerde, Kuran kurslarında ve iktidara yakın gerici vakıf ve derneklerin bulunduğu mekanlarda faaliyet göstermesi dikkat çekti. Yoksul mahallelerde yaşayan çocuklara “fırsat eşitliği” söylemiyle duyurulan proje ile kamusal eğitim desteği yerine öğrenciler Valilik eliyle tarikat ve cemaatlerin insafına bırakıldı.
Velilere gönderilen mesajda, İstanbul Valiliği himayesinde yürütülen proje için bir kayıt portalı oluşturulduğu belirtilerek öğrencilerin istedikleri ödev evine internet üzerinden kayıt yaptırabilecekleri ifade edildi. Mesajda projenin dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların okul sonrası ödevlerini yapabilecekleri ve “nitelikli zaman geçirecekleri” alanlar oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.
İstanbul Valiliği projeyi 2024 yılının eylül ayında İstanbul Çocukları Vakfı, 39 ilçe kaymakamlığı ve “hayırseverlerin” işbirliğiyle başlattığını duyurmuştu.
Şubat 2025’te yapılan açıklamada kent genelinde 158 ödev evi açıldığı duyuruldu.
İstanbul Valisi Davut Gül, projenin hedefinin mahalle ölçeğinde 300 ödev evi açmak olduğunu açıkladı.
Gül, yeni bina yapılmadığını ve kamuya ait kullanılmayan alanların ödev evi olarak değerlendirildiğini söyledi.
Aradan geçen 1 yılı aşkın sürede ödev evi sayısı 236’ya çıktı. Ancak ödev evlerinin önemli bir kısmı dini kurumlarda açıldı. Verilere göre ödev evlerinin en az 64’ü camilerde, 14’ü Kuran kurslarında, 15’i imam hatip ortaokulu ve liselerinde faaliyet gösterdi. Ayrıca Diyanet’e bağlı gençlik merkezlerinde kurulan ödev evleri de listede yer aldı.
TÜGVA BİRİNCİ SIRADA
Proje kapsamında bazı ödev evleri vakıf ve derneklerin bünyesinde açıldı. Bünyesinde en çok ödev evi olan kurum AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) oldu. 5 ödev evine ev sahipliği yapan TÜGVA’yı 4 ödev evi ile gerici İlim Yayma Cemiyeti takip etti.
TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti dışında ödev evlerine sahiplik yapan diğer kurumlar şöyle:
- İslamcı kimliğiyle bilinen İnsani Yardım Vakfı (Genç İHH)
- Nakşibendi bağlantılarıyla gündeme gelen İslam’a Hizmet ve Eğitim Vakfı
- İslamcı örgütler Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Akıncılar Derneği’nin devamı olan İnsan ve Medeniyet Hareketi’ne bağlı Genç Hareket
- AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in öncülüğünde kurulan Medeniyet Yolcuları Vakfı
- AKP’ye yakınlığıyla bilinen Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı
- Yunus Emre Camii Vakfı
- Pusula Eğitim, Kültür, Yardımlaşma Derneği
EĞİTİMDE DİNSELLEŞTİRME PROJESİNİN PARÇASI
Karşı olunan şeyin projenin kendisi olmadığını belirten Eğitim Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Barış Uluocak, “Özellikle yoksul ve ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara ders çalışabilecekleri uygun mekanların tahsis edilmesi sosyal sorumluluk açısından doğru bir yaklaşım. Ancak bu mekanların özellikle camilerden, cemaat ve tarikatların örgütlenmiş olduğu vakıflardan seçilmesi, meselenin eğitimde dinselleştirme projesinin bir parçası olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda böyle bir amacın da güdüldüğü gösteriyor” dedi. “Bu tip mekânlar seçilirken kamu hizmetinin sunulacağı, tarafsızlığı gözetecek mekanların ve kurumların seçilmesi gerekir” diyen Uluocak, şöyle devam etti: “Projenin hayata geçeceği noktada hem ücretsiz hem de tarafsız olması gerekir. Bu projede bunun gözetilmediğini görüyoruz. Çocukların akademik ihtiyaçlarının daha tarafsız kurumlarca yapılması daha doğru olacaktır. Proje, valiliğin projesi olduğu için aslında gönüllülük temelinde yapılması gereken bir şeydir. Ancak velilere iletilen mekanlar arasında kamusal alanın dışında olması gereken vakıflar varsa bu duyurunun yapılması doğru değil. Hiçbir öğretmen, öğrencisini pedagojik formasyonu olup olmadığı belli olmayan kişiler tarafından işletilen, yönetilen, eğitimde dinselleşme hamlelerin odağı haline gelmiş vakıflara yönlendirmemeli. Bunun öğrencilere duyurulmasını sağlamak doğru bir yaklaşım değil.”