‘Ödev evi’ ile dinci vakıf ağı: Çocuklar gericilerin kıskacına alındı

İlayda SORKU

İstanbul’da “yoksul çocuklara fırsat eşitliği” söylemiyle başlatılan ödev evi projesi, AKP iktidarının eğitim alanını gerici vakıfların insafına bırakma pratiğinin yeni bir örneği oldu. Valilik eliyle yürütülen projede, ödev evlerinin büyük kısmı camiler, Kuran kursları ve gerici vakıflarda faaliyet gösteriyor.

Arnavutköy’de bazı okullarda öğretmenler aracılığıyla velilere gönderilen mesajlarla öğrenciler “Ödev Evleri”ne yönlendirildi. İstanbul Valiliği’nin yürüttüğü proje kapsamında açılan ödev evlerinin önemli bir bölümünün camilerde, Kuran kurslarında ve iktidara yakın gerici vakıf ve derneklerin bulunduğu mekanlarda faaliyet göstermesi dikkat çekti. Yoksul mahallelerde yaşayan çocuklara “fırsat eşitliği” söylemiyle duyurulan proje ile kamusal eğitim desteği yerine öğrenciler Valilik eliyle tarikat ve cemaatlerin insafına bırakıldı.

Velilere gönderilen mesajda, İstanbul Valiliği himayesinde yürütülen proje için bir kayıt portalı oluşturulduğu belirtilerek öğrencilerin istedikleri ödev evine internet üzerinden kayıt yaptırabilecekleri ifade edildi. Mesajda projenin dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların okul sonrası ödevlerini yapabilecekleri ve “nitelikli zaman geçirecekleri” alanlar oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

İstanbul Valiliği projeyi 2024 yılının eylül ayında İstanbul Çocukları Vakfı, 39 ilçe kaymakamlığı ve “hayırseverlerin” işbirliğiyle başlattığını duyurmuştu.

Şubat 2025’te yapılan açıklamada kent genelinde 158 ödev evi açıldığı duyuruldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, projenin hedefinin mahalle ölçeğinde 300 ödev evi açmak olduğunu açıkladı.

Gül, yeni bina yapılmadığını ve kamuya ait kullanılmayan alanların ödev evi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Aradan geçen 1 yılı aşkın sürede ödev evi sayısı 236’ya çıktı. Ancak ödev evlerinin önemli bir kısmı dini kurumlarda açıldı. Verilere göre ödev evlerinin en az 64’ü camilerde, 14’ü Kuran kurslarında, 15’i imam hatip ortaokulu ve liselerinde faaliyet gösterdi. Ayrıca Diyanet’e bağlı gençlik merkezlerinde kurulan ödev evleri de listede yer aldı.