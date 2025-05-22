ODTÜ Bahar Şenliği'nde tutuklu öğrencilere destek

Geleneksel ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’nin 36’ıncısı bu yıl Devrim Stadı’nda yapılıyor. Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenlenen şenlik, 22-23-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Geleneksel ‘Devrim Yürüyüşü’nün de dahil olduğu etkinliklerin ilk gününde, Emir Can İğrek, Sufle ve Sattas grupları sahne alırken, ikinci gün Güneş, Bulutsuzluk Özlemi ve Bandista sahnede olacak. Üçüncü gün programında ise, Bengü Beker, Soft Analog, No Land gruplarından sonra Mabel Matiz konseri var. Etkinliklerde ayrıca Nur Sürer, İlyas Salman’ın yer aldığı söyleşiler ve Özge Özel, Deniz Göktaş’ın yer aldığı stand-up gösterileri de izlenebilecek.

ODTÜ öğrencileri, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencilerine destek verdi.

Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirilen protestoda, "İsyan, devrim, özgürlük" sloganları atıldı.