ODTÜ BirGün Okur İnisiyatifi’nden 'Rejim ve Yargı Kıskacında Türkiye'de Gazetecilik' söyleşisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) BirGün Okur İnisiyatifi tarafından 'Rejim ve Yargı Kıskacında Türkiye'de Gazetecilik' başlıklı söyleşi düzenlendi. BirGün Yazarı Timur Soykan’ın katılımıyla düzenlenen etkinlik ODTÜ İktisadi Idari Bilimler Fakültesi amfisinde gerçekleştirilirken etkinliğe öğrencilerin yoğun katılım göstermesi sebebiyle etkinlik yeri değişmek zorunda kaldı.

Soykan, söyleşide kendi gazetecilik tecrübelerinden bahsederek Türkiye'de medya sahipliğinin basın özgürlüğü ortamına verdiği zararı, medya-sermaye ilişkisinin karanlık yönlerini kendi tanıklığı ile anlattı Soykan, BirGün'ün patronsuz yapısının bağımsız gazetecilik için önemine vurgu yaptı.

Türkiye'de siyaset-mafya ilişkisinin son 25 senedeki gelişimini bağımsız gazetecilik gözüyle anlatan Soykan, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı. BirGün Okur İnisiyatifi, BirGün yazarları ve muhabirleriyle Türkiye ve Dünya gündemine dair konular üzerine ODTÜ'de yapacakları söyleşilerin süreceğini belirtti.