ODTÜ'de BirGün Okur İnisiyatifi buluşması

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) BirGün Okur İnisiyatifi, Türkiye’de basın özgürlüğü ve gazetecilik pratiklerinin giderek artan baskı ortamında nasıl şekillendiğini tartışmak üzere bir araya geliyor.

BirGün Okur İnisiyatifi tarafından düzenlenen “Rejim ve Yargı Kıskacında Türkiye’de Gazetecilik” başlıklı panel, 10 Ekim Cuma günü saat 18.00’de ODTÜ Matematik Bölümü M-04 salonunda gerçekleştirilecek.

BirGün Gazetesi yazarı Timur Soykan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan panelde, AKP iktidarında medya üzerindeki siyasal ve ekonomik baskıları, gazetecilerin karşı karşıya kaldığı yargı süreçlerini ve ifade özgürlüğünün mevcut durumları ele alınacak.