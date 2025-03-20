ODTÜ'de buluşan öğrencilere polis müdahalesi!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin Ankara Güvenpark'ta başlayan yürüyüş sürüyor.

Hacettepe, Bilkent ve Ankara Üniversitesi'nden öğrenciler de ODTÜ'deki yürüyüşe katıldı.

ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi!https://t.co/uLI31ayXEU pic.twitter.com/TVasT6TcSZ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 20, 2025

Polis ODTÜ'de toplanan üniversite öğrencilerinin yürüyüşünü önlemek için TOMA'larla barikat kurdu, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

ODTÜ A1 Kapısı önünde TOMA’larla bekleyen polis, barikat kurarak öğrencilerin Kızılay yönüne gitmesine izin vermiyor

ALİ MAHİR BAŞARIR ÇAĞRI YAPTI: KİTLE ODTÜ'YE YÖNELDİ

21.30'da CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Birinci Meclis'in önünde yaptığı konuşmada Ankara halkını ODTÜ öğrencileri ile danışmaya çağırdı. Çağrı üzerine kitle ODTÜ’ye doğru yürüyüşe geçti

Güvenpark’ta toplanan Ankara Üniversiteliler, ODTÜ’de eylemde olan arkadaşlarının yanına geçme kararı aldı.