ODTÜ'de faşist provokasyon: Sahneyi yuhalayıp öğrencilere saldırdılar

ODTÜ Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirilen Bahar Şenliği kapsamında sanatçı İlkay Akkaya sahne aldığı sırada bir grubun provokasyon girişimi yaşandı. Türk bayrağı arkasına sığınan ve elleriyle kurt işareti yapan grup, tribünlerden sahneyi ve stadyumdaki öğrencileri yuhalamaya başladı. Faşist grubun tribünden ağaşı cam şişeler fırlattığı görüldü.

ÖĞRENCİLER MÜDAHALE ETTİ

Grubun yuhalamaları ve fırlattığı cisimler üzerine öğrenciler “ODTÜ faşizme mezar olacak” sloganlarıyla karşılık verdi. Provokasyona tepki gösteren öğrencilere de saldıran grupla öğrenciler arasında arbede çıktı. Üniversitenin özel güvenlik birimlerinin müdahale etmeye çalıştığı olayda, saldırgan grup öğrencilerin müdahalesiyle Devrim Stadyumu’ndan dışarı çıkarıldı.

İLKAY AKKAYA'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından T24'e açıklamalarda bulunan sanatçı İlkay Akkaya, "Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. 7. şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağıya cam şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı" dedi.