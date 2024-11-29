ODTÜ'de faşistler, 30 Kasım mitingi için çağrı yapan öğrencileri hedef aldı!

ODTÜ’de 30 Kasım mitingi için çağrı çalışması yapan öğrenciler, faşist öğrencilerin provokasyonuna uğradı, sosyal medyada hedef gösterildi.

30 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek olan “Geçinemiyoruz” mitingi için üniversitede çağrı yapan öğrenciler, Hazırlık Fakültesi'nde bildiri dağıtırken faşistler tarafından provokasyonla karşılaştı.

Bir öğrencinin, bildiri dağıtan SOL Genç üyesi öğrenciye hakaret ettiği, diğerinin ise gizlice kayıt altına alarak hedef gösterdiği görüldü.

Bazı sosyal medya hesapları, bildiri dağıtan öğrencileri isim ve soy isimlerini yayınlayarak hedef gösterdi.

ODTÜ Sol Genç, yaşananlara dair sosyal medyadan açıklama yaptı, “Yoksulluğa ses çıkarmak terör değil onurlu bir eylemdir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İktidar destekli, faşist operasyon hesapları tarafından arkadaşımıza terörist yaftası yapıştırılmaya çalışılmıştır. Halkın yoksullaşmasına ses çıkarılmasının terör eylemi değil, onurlu bir eylem olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Devrimcilik, insanın insana sahip çıkmasıdır!”