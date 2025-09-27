ODTÜ'de gerginlik: Güvenlik, Ülkü Ocakları ile bağlantılı grubun standını korumak için barikat kurdu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oryantasyonunda, Ankara Ülkü Ocakları ile bağlantılı Türkoloji topluluğunun stant açmaya çalışması üzerine gerginlik çıktı.

Topluluğun Ülkü Ocakları ile bağlantılı olduğunu belirterek stant açmalarına karşı çıkan solcu öğrencilerle Türkoloji toplululuğu arasında tartışma ve arbede başladı.

Güvenlik ise Türkoloji standını korumak için barikat kurdu. Gerginlik devam ederken solcu öğrenciler, Türkoloji standı kapatılana kadar bekleyeceklerini söylediler.

ÖĞRENCİLERİ HEDEF GÖSTERMİŞLERDİ

Ankara Ülkü Ocakları ile bağlantılı Türkoloji Topluluğu adlı oluşum, geçen sene Cumhuriyet Bayramı gerekçesiyle okulda kadın cinayetlerine ilişkin dövizlerin bulunduğu duvara saldırıda bulunurken Ankara Üniversitesi ve ODTÜ’de öğrencilere yönelik ‘saldırı’ çağrısı yapmıştı.

Sıkça bozkurt işareti yapıp "ODTÜ Türk'tür Türk kalacak" sloganlarıyla yürüyen grup, yürüyüşlerinin bir noktasında matematik ya da "Kadın Duvarı" olarak bilinen duvara saldırı gerçekleştirmişlerdi.

ODTÜ'lü kadınların sorunlarını ve taleplerini yazdığı dövizler; Türkoloji üyelerinin "Bağımsız Türk gençleri" adı altında yaygınlaştırdığı "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne katılan erkekler tarafından "Her Türk Asker Doğar" sloganları eşliğinde yırtılmış, tekmelenmiş ve yakılmıştı.