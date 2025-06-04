ODTÜ'de Kürtçe Araştırmaları Topluluğu kuruldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bir grup öğrenci, Kürtçenin akademik alanda gelişmesi amacıyla “Koma Lêkolînên Kurdî ya METU” (Kürtçe Araştırmaları Topluluğu - METU Kurdî) adlı topluluğu kurdu.

Yeni kurulan topluluk, üniversite içinde ve dışında Kürtçeye dair atölyeler, dersler ve sanatsal etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor.

Topluluk üyesi Eren Rojhat Emici, Mezopotamya Ajansı’na yaptığı açıklamada, temel taleplerinin Kürtçenin yükseköğretimde ve akademik tartışmalarda kullanılabilmesi olduğunu söyledi.

"KÜRTÇE OKUMAK, KÜRTÇE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

“Yükseköğretimde de akademik alanda da Kürtçe okumak, Kürtçe çalışmak istiyoruz. Çünkü anadilde eğitim alamadığımız zaman akademik alanda tartışmalarda eksiklik yaşıyoruz” diyen Emici, anadilinde eğitim hakkının anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Emici, METU Kurdî olarak yürütecekleri çalışmalara dair de bilgi verdi. Topluluk, Kürtçeye dair konuşma kulüpleri, dil dersleri, Kürt sanatıyla ilgili faaliyetler ve erbane ile tembur gibi enstrümanlara yönelik müzik atölyeleri düzenlemeyi planlıyor. Ayrıca sanatçılarla üniversite dışında ortak etkinlikler düzenleme hedefleri de bulunuyor.