ODTÜ'de laiklik paneli, katılımcısı İsmail Arı olmadan gerçekleştirildi

Etki Can BOLATCAN

ODTÜ BirGün Okur İnisiyatifi’nin çağrısıyla düzenlenen “AKP Türkiye’sinde laiklik ne ifade ediyor” başlıklı panel katılımcısı olan tutuklu muhabirimiz İsmail Arı olmadan tamamlandı.

Panele İsmail Arı adına katılan BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, “İsmail çok farklı kesimlerden pek çok insanın hayatına dokundu. Depremzedelerden çevre kıyımlarından etkilenenlere, kamu görevlilerinden öğrencilere herkesle gönülden ilişkiler kurdu. Bugün oluşan kamuoyunun önemli nedenlerinden biri bu” ifadelerini kullandı.

“GAZETECİLİĞİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’de gazeteciliğin her geçen gün daha zor hale geldiğini belirten Gökdemir, “İsmail Arı’nın tutuklanmasının yolunu dezenformasyon yasası açtı. Dezenformasyon yasasının gündeme geldiği günden bu yana yasanın basın özgürlüğüne, gazetecilere yönelik saldırının bir adımı olduğunu söylemiştik. Bugün Alican Uludağ’ın ve İsmail Arı’nın tutuklanması bu saldırıların son adımı” dedi.

Nurcan Bilge Gökdemir

Gazetecilik mesleğinin ve meslek mücadelesinin hiçbir dönem kolay olmadığını hatırlatan Nurcan Bilge Gökdemir, “Biz gazeteciliği savunmaya, basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. İsmail Arı mesleğine inançla ve kararlılıkla sarılan bir gazeteci. Biliyoruz ki İsmail hiçbir zaman yalnız kalmadı, bugün de yalnız değil” şeklinde konuştu.

Panele “Kanunlardan sokağa laiklik” sunumuyla katılan Dr. Ayşegül Kars Kaynar, “İsmail Arı’nın tutuklanmasındaki tek mağduriyeti İsmail yaşamıyor, bütün bir toplum mağdur edildi. Bugün İsmail’le beraber laiklik üzerine konuşacaktık, konuşamıyoruz” diyerek İsmail Arı’ya destek oldu.

Ayşegül Kars Kaynar

Laiklik bildirisinin ardından var olmayan bir suç üzerinden ifadeye çağırıldıklarını hatırlatan Ayşegül Kars Kaynar; laikliğin kanunlardaki karşılığını, dinin toplumsallığını, tarihsel gelişimini ve günümüzdeki durumunu değerlendirdiği sunumunu gerçekleştirdi.