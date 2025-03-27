ODTÜ'de öğrencilerin eylemi sürüyor

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını 18 Mart’ta iptal etmesi ve ardından İmamoğlu’nun gözaltına altına alınarak, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan öğrenci protestoları sürüyor.

Ankara’daki öğrenci protestolarının merkezi hâline gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dün geceyi de (26 Mart) polis ablukası altında geçirdi.

ODTÜ öğrencileri bugün de eylemlerini sürdürüyor. ODTÜ öğrencileri rektörlük binası önünde açıklama yaptı.

Açıklamada, "Arkadaşlarımız işkence ile gözaltına maruz kalmıştır. Türkiye'nin dört bir yanında üniversiteler tek adam iktidarına karşı ayakta!" sözlerine yer verildi.

Ayrıntılar birazdan...