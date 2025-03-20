ODTÜ'de öğrencilerin İmamoğlu protestosu görüntülendi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.

ODTÜ Yerleşkesi'nde yürüyüşe geçen üniversite öğrencileri, yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "ODTÜ Öğrencileri olarak demokrasiden hiçbir zaman geri adım atmadık, bugün de atmayacağız. Düzmece bahanelerle muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayının gözaltına alınması demokrasiye bir darbedir ve ODTÜ Öğrencileri olarak demokrasiden yana taraf olmaya devam edeceğiz" denildi.

Binlerce öğrencinin katıldığı protesto kamera tarafından görüntülendi.

Görüntüleri paylaşan ODTÜ SOL Genç, "Devrimci ODTÜ'den memlekete ve yaşama sahip çıkan herkese selam olsun!" denildi.