ODTÜ'de öğretim üyeleri yürüdü

ODTÜ'de öğretim üyeleri, Eğitim Sen hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

Öğretim üyeleri, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği'nin (OED) Fizik merdivenlerinde yapacağını basın açıklaması için yürüyüş gerçekleştirdi.

Hazırlık Bölümü önünde buluşan öğretim üyelerinin yürüyüşlerine üniversite öğrencileri de destek verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, salı günü hizmet üretmeme kararı aldığını açıklayan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatmıştı.