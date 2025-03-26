Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ODTÜ'de öğretim üyeleri yürüdü

Eğitim Sen'e başlatılan soruşturmaya tepkiler sürerken ODTÜ'de öğretim üyeleri, yürüyüş gerçekleştirdi.

Güncel
  • 26.03.2025 12:17
  • Giriş: 26.03.2025 12:17
  • Güncelleme: 26.03.2025 12:24
Kaynak: Haber Merkezi
ODTÜ'de öğretim üyeleri yürüdü

ODTÜ'de öğretim üyeleri, Eğitim Sen hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

Öğretim üyeleri, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği'nin (OED) Fizik merdivenlerinde yapacağını basın açıklaması için yürüyüş gerçekleştirdi.

Hazırlık Bölümü önünde buluşan öğretim üyelerinin yürüyüşlerine üniversite öğrencileri de destek verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, salı günü hizmet üretmeme kararı aldığını açıklayan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatmıştı.

BirGün'e Abone Ol