ODTÜ'de rektörlüğün iptal ettiği konser Mezunlar Derneği'nde

ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Bağlama Orkestrası'nın 20 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı konser, ODTÜ Rektörlüğü’nün iptal kararı üzerine ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu'na alındı.

Ali Ufki ve Kantemiroğlu Külliyatı’ndan eserlerin yer alacağı konser, bugün saat 20.00’de başlayacak.

ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Mezunları Dönem Sorumlusu Cenk Güray tarafından açıklamada, “ODTÜ Rektörlüğü'nün ODTÜ Öğrenci Toplulukları ve özelde ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu nezdindeki baskıcı tutumunu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramının ruhu ile ortaya çıkardığı derin çelişki doğrultusunda kınıyor, ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu'ndaki öğrencilerimizin ve bu topluluğun mezunlar ailesinin Anadolu kültürüne değer katan çalışmalarını Cumhuriyet'in işaret ettiği idealler doğrultusunda gerçekleştirme azminin güçlenerek devam edeceğini işaret etmek istiyoruz” denildi.

Güray ayrıca, ilkeli duruşu ve kendilerine olan desteği nedeniyle ODTÜ Mezunları Derneği’ne de teşekkür etti.