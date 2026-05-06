ODTÜ'de Trump kuklası yakıldı: "ABD defol, bu memleket bizim"
ODTÜ Devrim Yürüyüşü programı kapsamında düzenlenen konserde SOL Genç üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın kuklasını yaktı.
1993'ten beri düzenlenen geleneksel ODTÜ Devrim Yürüyüşü'nde Trump kuklası yakıldı.
SOL Genç, Devrim Yürüyüşü programı kapsamında Devrim Stadyumu’nda düzenlenen İlkay Akkaya konserinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, sağ eli ampul şeklinde olan bir kuklasını yakarak protesto eylemi gerçekleştirdi.
Eylem esnasında SOL Genç üyeleri, "ABD defol, bu memleket bizim" sloganları attı.
Stadyumdaki katılımcılar, eylemi alkışları ve sloganlarıyla destekledi.
— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 6, 2026