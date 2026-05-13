ODTÜ'deki provokasyon: 4 öğrenci daha gözaltına alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde yaşanan arbedenin ardından hedef gösterilen 4 öğrenci daha gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre; 11 ve 12 Mayıs'ta evlerinden gözaltına alınan öğrenciler Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldü.

Öğrenciler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuya ilişkin daha önce de 6 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi tutuklanırken 4 öğrenci ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ'deki Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleşen İlkay Akkaya konseri sırasında öğrenciler arasında arbede yaşanmıştı.

ODTÜ'deki Devrim Stadyumu'nda 6 Mayıs'ta İlkay Akkaya konseri düzenlenmiş, Akkaya'nın konseri sürerken, üst tribünlerdeki bir grubun yuhalamaya başladığı ve su şişesi fırlattığı belirtilmişti.

Ardından stadyumda konseri dinleyen öğrenciler ve tribünlerde bayrak açarak provkasyon yapmaya çalışan grup arasında kısa süreli arbede olmuştu.