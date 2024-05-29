ODTÜ Devrim Yürüyüşü: Baskılara karşı yürüyüş gerçekleşti

ODTÜ öğrencileri, kayyım rektörün yasağına rağmen geleneksel Bahar Şenliği'nin 35'incisini Devrim Stadyumu'nda kutladı. Rektörlüğün yasak kararını günlerdir protesto eden öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren önlerine konan engelleri aşarak şenliği gerçekleştirdi.

ODTÜ öğrencileri, geleneksel 35. Bahar Şenliği'ni yasaklayan atanmış rektörleri Verşan Kök'e karşı direniş başlattı.

Rektör Kök, taleplerini dinlemediği öğrencilere peşi sıra soruşturmalar açtı. ODTÜ geleneklerinden vazgeçmemek konusunda kararlı olan öğrenciler kendi şenliklerini organize etme kararı aldılar.

Öğrenciler, bu süreçte rektör Kök'ün kısıtlamalarına karşın dayanışmayla şenliklerini ördüler. Şenliğin ilk günü kapsamında her zaman olduğu gibi Devrim'de şenlik sahnesi kuruldu.

Şenliğin eksilmez bir parçası olan Devrim yürüyüşü ise bugün kalabalık bir katılımla gerçekleşti.