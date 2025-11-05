ODTÜ Endüstri Mühendisliği öğrencilerinden 'taciz' tepkisi: Okul yönetimine çağrı yapıldı

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrencileri, bir öğrencinin yanında bıçak taşıdığı belirtilen şahıs tarafından tacize maruz bırakıldığı ifade etti.

Öğrencilerden yapılan açıklamada, "Eylül ayından beri bölümümüzde güven içinde bulunamıyoruz. Bir öğrencinin yaklaşık 2 aydır okul yönetimine şikayet edildiği; mevzubahis öğrencinin yanında bıçak taşıdığı, öğrencileri tedirgin ettiği ve farklı insanların eşyalarını düzenli olarak çaldığı biliniyordu" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "2 ay süren eylemsizliğin sonucunda geçtiğimiz akşam kütüphanede bir sıra arkadaşımız, yanında bıçak taşıdığı bilinen bu şahıs tarafından tacize uğradı. Okul yönetiminin eylemsizliği işin sonunda ciddi bir saldırının yaşanmasıyla sonuçlandı."

"Biz Endüstri Mühendisliği öğrencileri, personeli, akademisyenleri olarak kendi bölümümüzde güven içinde vakit geçiremiyoruz. Can güvenliğimizden endişe duyuyoruz" denilen açıklamada, "Sabah erken saatlerde dersimize gelmeye, geceleri çalışma salonumuzda sabahlamaya çekiniyoruz. Her an dün yaşanan saldırının bölümümüzde de tekrarlanması endişesiyle yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Okul yönetimine çağrı yapılan açıklamada, "Okul yönetimi, eylemsizliğiyle bu yaşananların önünün açılmasına göz yummuştur. Biz bunun karşısında pozisyon alacağız, bölümümüzde birbirimize sahip çıkacağız. Derhal okul yönetimini ilgili önlemleri almaya çağırıyoruz!"