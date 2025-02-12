ODTÜ Evrim Konferansı başlıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin 18 yıldır düzenlediği Aykut Kence Evrim Konferansı, bu yıl 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Hayatını evrim ve bilim karşıtı düşünceyle mücadeleyle geçiren Aykut Kence’nin adıyla gerçekleşen konferans, farklı ülkelerden konusunda uzman akademisyenlerin katılımıyla, evrime yönelik güncel tartışmaların yanı sıra evrim teorisinin halka doğru anlatılma amacı da taşıyor.

Üniversite dışı kayıtların tamamlandığı konferans, anlık olarak Youtube’den canlı olarak yayınlanacak.

Aykut Kence Evrim Konferansını düzenleyen ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğunun bu yıl 18.si düzenlenecek olan konferansa dair açıklaması şu şekilde:

"15-16 Şubat 2025 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 18'incisini düzenleyeceğimiz konferansımızda yurt içi ve yurt dışından çağırdığımız akademisyenlerle evrimi, evrim teorisiyle ilgili kavramları, kavramlar arasındaki ilişkiyi insanlara tanıtmayı ve doğru bilinen yanlışları düzeltmeyi amaçlıyoruz.

Ülkemizin ünlü evrimsel biyologlarından olan ve evrim karşıtlığına karşı yıllarca mücadele veren Aykut Kence’nin onuruna vefatından sonra ismini verdiğimiz konferansımızda, bu sene de farklı ülkelerden alanında uzman konuşmacıların katılımıyla evrim ve evrim teorisi kavramlarını ve arasındaki ilişkiyi halka anlatmayı ve evrim hakkında doğru bilinen yanlışları düzeltmeyi amaçlamaktayız.

Konferansımız genel ve akademik olarak iki salon içermektedir. Genel salonumuz genel kesime hitap ederken akademik sunumlarımız ise yüksek lisans ve daha üst eğitimini tamamlamış insanlara uygundur. Genel salonlarımızda sunumlar Türkçe veya İngilizce olup, İngilizce sunumlarda simultane çeviri yapılacaktır. Akademik sunumlarımız İngilizce yapılmaktadır. Genel ve akademik sunumlarımız eşzamanlı gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda Youtube'dan Genel Salonumuzun ücretsiz canlı yayını yapılacaktır.

Akademisyenlerin sunumlarının yanı sıra aralarda jeolojik devirler ve primat evrimi hakkında fuaye alanında ekiplerimizin yapacağı sunumları dinleyebilirsiniz."