ODTÜ girişinde TOMA’lar durmaya devam ediyor: Öğrencilerin eylemi başladı

Ankara’da öğrenci protestolarının merkezi olan ODTÜ’de öğrencilerin direnişi sürüyor.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde polisin sert müdahalesine rağmen devam eden eylemler boykot ve forumlar ile devam ediyor.

ODTÜ Medya topluluğu tarafından dün yapılan duyuruda polisi ile yapılan müzakere sonucu okulun önündeki TOMA’ların kaldırılacağı ve çevik kuvvetin okul önünden ayrılarak giriş çıkışların normale döneceği belirtildi.

Ancak verilen sözlere rağmen eylemlerin toplanma yeri olan A1 kapısında 4 küçük, 1 büyük çevik otobüsü ve 4 TOMA durmaya devam ediyor. Öğrencilerin bugün Yüzüncü Yıl’a yürüyeceklerini açıklamıştı.

20.00'de ODTÜ öğrencileri yürüyüş için 5. Yurdun önünde toplandı.