ODTÜ girişinde TOMA’lar durmaya devam ediyor: Öğrencilerin eylemi başladı
ODTÜ'de dün polis ile yapılan müzakereler sonucu TOMA'ların okulun önünden kaldırılacağı kararına rağmen verilen söz tutulmadı. Öte yandan ODTÜ'lü öğrencilerin yürüyüşü akşam saatlerinde devam ediyor...
Ankara’da öğrenci protestolarının merkezi olan ODTÜ’de öğrencilerin direnişi sürüyor.
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde polisin sert müdahalesine rağmen devam eden eylemler boykot ve forumlar ile devam ediyor.
ODTÜ'de eylem öncesi abluka: Müzakereye uymayan polis okula TOMA yığdıhttps://t.co/s58h8tSB2k pic.twitter.com/0mtxb8n1Jw— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025
ODTÜ Medya topluluğu tarafından dün yapılan duyuruda polisi ile yapılan müzakere sonucu okulun önündeki TOMA’ların kaldırılacağı ve çevik kuvvetin okul önünden ayrılarak giriş çıkışların normale döneceği belirtildi.
Ancak verilen sözlere rağmen eylemlerin toplanma yeri olan A1 kapısında 4 küçük, 1 büyük çevik otobüsü ve 4 TOMA durmaya devam ediyor. Öğrencilerin bugün Yüzüncü Yıl’a yürüyeceklerini açıklamıştı.
20.00'de ODTÜ öğrencileri yürüyüş için 5. Yurdun önünde toplandı.