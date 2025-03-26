ODTÜ girişinde TOMA’lar durmaya devam ediyor: Öğrencilerin yürüyüşü başladı

Ankara’da öğrenci protestolarının merkezi olan ODTÜ’de öğrencilerin direnişi sürüyor.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde polisin sert müdahalesine rağmen devam eden eylemler boykot ve forumlar ile devam ediyor.

ODTÜ Medya topluluğu tarafından dün yapılan duyuruda polisi ile yapılan müzakere sonucu okulun önündeki TOMA’ların kaldırılacağı ve çevik kuvvetin okul önünden ayrılarak giriş çıkışların normale döneceği belirtildi.

Ancak verilen sözlere rağmen eylemlerin toplanma yeri olan A1 kapısında 4 küçük, 1 büyük çevik otobüsü ve 4 TOMA durmaya devam ediyor. Öğrencilerin bugün Yüzüncü Yıl’a yürüyeceklerini açıklamıştı.

ODTÜ'DE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

20.00'de ODTÜ öğrencileri yürüyüş için 5. Yurdun önünde toplandı.

ODTÜ öğrencileri sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı.

Öğrenciler, "ODTÜ ablukaya direniyor" pankartı açtıhttps://t.co/hfBe2EYdAB pic.twitter.com/eq0QyH5Kjx — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025

ODTÜ'lü öğrencilerin yürüyüşü 20.30'da başladı. Polis kitlenin rektörlüğe kadar yürümesine izin verdi.

21.30'da ODTÜ'de kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler rektörlük önünde açıklama yaptı.

ODTÜ'de kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler rektörlük önünde açıklama yaptı. "Hukuksuzluğa karşı tüm işçileri ve sendikaları genel greve çağırıyoruz" diyen öğrenciler yurttaşlara 'meydanlara davet ediyoruz' çağrısı yaptıhttps://t.co/hfBe2EYdAB pic.twitter.com/d6GhDdMwfN — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025

"Hukuksuzluğa karşı tüm işçileri ve sendikaları genel greve çağırıyoruz" diyen öğrenciler yurttaşlara 'meydanlara davet ediyoruz' çağrısı yaptı.

Polis öğrencilerin yürüyüşüne izin vermiyor. Kapılara TOMA'lar ile tutularak kampüsten çıkışa izin verilmiyor.

ODTÜ'de öğrencilerin yürüyüşüne polis engeli!

Öğrencilerin kapıdan çıkmasına izin verilmiyor...https://t.co/hfBe2EYdAB pic.twitter.com/vd66gk3RQy — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025

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