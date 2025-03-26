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ODTÜ girişinde TOMA’lar durmaya devam ediyor: Öğrencilerin yürüyüşü başladı

ODTÜ'de dün polis ile yapılan müzakereler sonucu TOMA'ların okulun önünden kaldırılacağı kararına rağmen verilen söz tutulmadı. Öte yandan ODTÜ'lü öğrencilerin yürüyüşü akşam saatlerinde başladı.

Güncel
  • 26.03.2025 13:49
  • Giriş: 26.03.2025 13:49
  • Güncelleme: 26.03.2025 22:08
Kaynak: Haber Merkezi
ODTÜ girişinde TOMA’lar durmaya devam ediyor: Öğrencilerin yürüyüşü başladı

Ankara’da öğrenci protestolarının merkezi olan ODTÜ’de öğrencilerin direnişi sürüyor.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde polisin sert müdahalesine rağmen devam eden eylemler boykot ve forumlar ile devam ediyor.

ODTÜ Medya topluluğu tarafından dün yapılan duyuruda polisi ile yapılan müzakere sonucu okulun önündeki TOMA’ların kaldırılacağı ve çevik kuvvetin okul önünden ayrılarak giriş çıkışların normale döneceği belirtildi.

Ancak verilen sözlere rağmen eylemlerin toplanma yeri olan A1 kapısında 4 küçük, 1 büyük çevik otobüsü ve 4 TOMA durmaya devam ediyor. Öğrencilerin bugün Yüzüncü Yıl’a yürüyeceklerini açıklamıştı.

ODTÜ'DE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

20.00'de ODTÜ öğrencileri yürüyüş için 5. Yurdun önünde toplandı.

ODTÜ'lü öğrencilerin yürüyüşü 20.30'da başladı. Polis kitlenin rektörlüğe kadar yürümesine izin verdi.

21.30'da ODTÜ'de kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler rektörlük önünde açıklama yaptı.

"Hukuksuzluğa karşı tüm işçileri ve sendikaları genel greve çağırıyoruz" diyen öğrenciler yurttaşlara 'meydanlara davet ediyoruz' çağrısı yaptı.

Polis öğrencilerin yürüyüşüne izin vermiyor. Kapılara TOMA'lar ile tutularak kampüsten çıkışa izin verilmiyor.

Ayrıntılar birazdan...

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