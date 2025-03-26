ODTÜ girişinde TOMA’lar durmaya devam ediyor: Öğrencilerin yürüyüşü başladı
ODTÜ'de dün polis ile yapılan müzakereler sonucu TOMA'ların okulun önünden kaldırılacağı kararına rağmen verilen söz tutulmadı. Öte yandan ODTÜ'lü öğrencilerin yürüyüşü akşam saatlerinde başladı.
Ankara’da öğrenci protestolarının merkezi olan ODTÜ’de öğrencilerin direnişi sürüyor.
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde polisin sert müdahalesine rağmen devam eden eylemler boykot ve forumlar ile devam ediyor.
ODTÜ'de eylem öncesi abluka: Müzakereye uymayan polis okula TOMA yığdıhttps://t.co/s58h8tSB2k pic.twitter.com/0mtxb8n1Jw— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025
ODTÜ Medya topluluğu tarafından dün yapılan duyuruda polisi ile yapılan müzakere sonucu okulun önündeki TOMA’ların kaldırılacağı ve çevik kuvvetin okul önünden ayrılarak giriş çıkışların normale döneceği belirtildi.
Ancak verilen sözlere rağmen eylemlerin toplanma yeri olan A1 kapısında 4 küçük, 1 büyük çevik otobüsü ve 4 TOMA durmaya devam ediyor. Öğrencilerin bugün Yüzüncü Yıl’a yürüyeceklerini açıklamıştı.
ODTÜ'DE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI
20.00'de ODTÜ öğrencileri yürüyüş için 5. Yurdun önünde toplandı.
ODTÜ öğrencileri sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı.— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025
Öğrenciler, "ODTÜ ablukaya direniyor" pankartı açtıhttps://t.co/hfBe2EYdAB pic.twitter.com/eq0QyH5Kjx
ODTÜ'lü öğrencilerin yürüyüşü 20.30'da başladı. Polis kitlenin rektörlüğe kadar yürümesine izin verdi.
21.30'da ODTÜ'de kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler rektörlük önünde açıklama yaptı.
ODTÜ'de kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler rektörlük önünde açıklama yaptı. "Hukuksuzluğa karşı tüm işçileri ve sendikaları genel greve çağırıyoruz" diyen öğrenciler yurttaşlara 'meydanlara davet ediyoruz' çağrısı yaptıhttps://t.co/hfBe2EYdAB pic.twitter.com/d6GhDdMwfN— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025
"Hukuksuzluğa karşı tüm işçileri ve sendikaları genel greve çağırıyoruz" diyen öğrenciler yurttaşlara 'meydanlara davet ediyoruz' çağrısı yaptı.
Polis öğrencilerin yürüyüşüne izin vermiyor. Kapılara TOMA'lar ile tutularak kampüsten çıkışa izin verilmiyor.
ODTÜ'de öğrencilerin yürüyüşüne polis engeli!— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025
Öğrencilerin kapıdan çıkmasına izin verilmiyor...https://t.co/hfBe2EYdAB pic.twitter.com/vd66gk3RQy
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