ODTÜ ilk 100’e girdi

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2025 alan sıralaması yayımlandı. THE’nin sıralamasında Türkiye’den pek çok üniversite farklı alanlarda dünyada ilk binde yer aldı.

Türkiye’den eğitim bilimleri alanında ilk 100’e bir, ilk 500’e altı, ilk 1000’e 35 üniversite girerken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 89’uncu sırayla ilk 100'e giren tek Türkiye üniversitesi oldu. Eğitim bilimleri alanında ODTÜ, listede ilk 100’e girmeyi başararak dünyada 89’uncu üniversite oldu.

Boğaziçi Üniversitesi 151-175 aralığında, Hacettepe Üniversitesi 251-300 aralığında, Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ise 401-500 aralığında yer aldı.