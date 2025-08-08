ODTÜ işçileri grevde: "İşçilerin talepleri, milyonların ortak sesidir"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) çalışan TEZ-KOOP-İŞ üyesi işçiler dün greve başladı.

Çalışanlar, Kamu Çerçeve Protokolü imzalanmasına rağmen taleplerinin karşılanmadığı belirterek, insanca yaşam koşulları ve adil ücret talebiyle rektörlük önünde grev çadırı kurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, grev çadırına dayanışma ziyaretinde bulundu.

Geçen hafta imzalanan 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili açıklamalarda bulunan Taşcıer, "Emekçiyi enflasyona ezdirmeyeceğini iddia edenler, sarayından, sırça köşkünden bu emekçinin mutfağında, evinde yaşadığı yangını bilmeyenler günün sonunda bir 'uzlaşı ortamı' ile bu sürecin tamamlandığını söylediler" ifadelerini kullandı.

Taşcıer, şöyle devam etti: "Uzlaşı kimle yapıldı? Emekçilerin bundan haberi var mı, işçilerin bu uzlaşıdan haberi var mı? Bu iktidar, göreve geldiğinde asgari ücretin 5,5 katı olan ücretlerimiz, bugün hangi durumda? Peki bundan iktidarın haberi var mı? Hepsinden haberleri var. Siyaset tercih meselesi. Yıllardır bu ülkenin kalkınması için emek verenleri milli güvenlik sorunu olarak görenler bu toplumun gerçeklerinden uzaklaşmış demektir."

Dayanışma vurgusu yapan Taşcıer, "Sizlerin bu hak arayışında, başta TEZ-KOOP-İŞ olmak üzere bizler hem sendikanızın, hem sizlerin yanınızda olacağız. Sizler hakkınızı alana kadar bu mücadelenizde omuz başınızda olacağız" diye konuştu.

Taşcıer, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "ODTÜ işçilerinin, KÇP Sözleşmesi kapsamında haklı grevlerini, dayanışmayla selamladık. Alın terinin karşılığını almak, insanca çalışma koşullarında yaşamak isteyen kamu işçisi kardeşlerimizin yanındayız. ODTÜ’de direnen işçilerin talepleri, Türkiye’nin dört bir yanında emeğiyle yaşayan milyonların ortak sesidir" ifadelerini kullandı.