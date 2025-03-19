ODTÜ Kızılay'a yürüyor: "AKP zorbalığına boyun eğmeyeceğiz"
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul'daki üniversitelerin ardından Ankara'da da Öğrenciler protesto yürüyüşlerine başladı. ODTÜ'lü öğrenciler "AKP zorbalığına boyun eğmeyeceğiz" pankartıyla yürüdü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün sabah saatlerinde gözaltına alınması sonrası birçok üniversitede eylem yapıldı.
ODTÜ öğrencileri de akşam saatlerinde kampüsten çıkarak Kızılay'a doğru yürüyüşe geçti.
2 bine yakın öğrenci "AKP Zorbalığınıza teslim olmayacağız!" pankartıyla "Hükümet istifa" sloganları attı.
Öğrencilerin yürüyüşüne polis müdahale etti.