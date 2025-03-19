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ODTÜ Kızılay'a yürüyor: "AKP zorbalığına boyun eğmeyeceğiz"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul'daki üniversitelerin ardından Ankara'da da Öğrenciler protesto yürüyüşlerine başladı. ODTÜ'lü öğrenciler "AKP zorbalığına boyun eğmeyeceğiz" pankartıyla yürüdü.

Güncel
  • 19.03.2025 20:40
  • Giriş: 19.03.2025 20:40
  • Güncelleme: 19.03.2025 21:55
ODTÜ Kızılay'a yürüyor: "AKP zorbalığına boyun eğmeyeceğiz"
BirGün

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün sabah saatlerinde gözaltına alınması sonrası birçok üniversitede eylem yapıldı.

ODTÜ öğrencileri de akşam saatlerinde kampüsten çıkarak Kızılay'a doğru yürüyüşe geçti.

2 bine yakın öğrenci "AKP Zorbalığınıza teslim olmayacağız!" pankartıyla "Hükümet istifa" sloganları attı.

Öğrencilerin yürüyüşüne polis müdahale etti.

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