ODTÜ'lü öğrencilerden "kayyum rektörü soruşturuyoruz" eylemi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Ekrem İmamoğlu protestolarında üniversiteye polis sokulması ve arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki göstererek kayyum rektör Ahmet Yozgatlıgil’i protesto etti.

Yaptıkları eylemde “Okulumuza polis sokan, sıra arkadaşlarımızın gözaltına alınmasına sebep olan kayyum rektörü soruşturuyoruz” diyen öğrenciler, Fizik çimlerinden Rektörlük binasına yürüyüş düzenledi.

Her eylemde kendilerine soruşturma açılmasına da tepki gösteren ODTÜ’lüler “Bu sefer biz rektörlüğü soruşturuyoruz” dedi.

Eylem, rektörlük önünde düzenlenen kermes, açık ders ve konser etkinlikleri ile devam etti.

ÖĞRENCİ DEKANI YUHALANDI

Eyleme Öğrenci Dekanı Taner Zorbay gelince, ODTÜ’lüler kendilerinin bir derdi olduğunda Zorbay’ı bulamadıklarını ama kendileri rektörlüğe soruşturma açacaklarını söyleyince hemen geldiğini söyledi.

Zorbay’ı yuhalayan ODTÜ’lüler, “TOMA’lar girerken Zorbay neredeydi?” diye sordu.

Her eylemde kendilerine soruşturma açılmasına tepki gösteren ODTÜ’lüler "Bu sefer biz rektörlüğü soruşturuyoruz" dedi.