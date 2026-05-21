ODTÜ'lü öğrencilere taciz ve darp uygulandı

Haber Merkezi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 7 Mayıs’ta düzenlenen Bahar Şenliği’nde ırkçı bir grubun gerçekleştirdiği provokasyon sonrası hedef gösterilerek tutuklanan öğrenciler için hukuk örgütleri ortak açıklama yaptı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması ve Toplumsal Hukuk tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan öğrencilerin işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları belirtildi.

Gözaltına alınan iki öğrencinin evlerinde uzun süre darbedildiği, silah ve bıçakla tehdit edildiği aktarılan açıklamada, "Kadın öğrencinin gözaltına alınması esnasında kadın kolluk görevlisi bulunmadığı gibi, baş bölgesine yönelik darbedildiğini, bu sırada tacize uğradığını, cinsel saldırı ile tehdit edildiğini aktarmıştır. Emniyette yaptığımız görüşmede kadın öğrencinin gözle görülür şekilde yüzünde ve kollarında morluklar bulunduğunu, erkek öğrencinin kafasında şişlik bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.