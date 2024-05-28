ODTÜ'lüler engelleme girişimlerine rağmen Devrim'de

Kayyum Rektör Verşan Kök'ün Geleneksel 35. Bahar Şenliği’ne izin vermemesi üzerine kendi şenliklerini düzenleyen ODTÜ’lü öğrencilerin jeneratörü şenlik alanına alınmayınca aracın direksiyonuna geçen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, jeneratörü alana getirdi. ODTÜ'lüler engelleme girişimlerine rağmen şenliklerini gerçekleştirdi. Şenlikte sahneye Can Ozan ve Pandemi çıktı. Şenlikte "Devrimci ODTÜ, Devrim'de şenlik" sloganı atıldı.

ODTÜ Rektörlüğü'nün, Bahar Şenliği'nin Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermemesi üzerine öğrencilerin kendi yapacağı şenlikte kullanılacak ses sistemi kampüse alınmadı. CHP heyeti, kapıda bekletilen ses sistemi ve öğrencileri kampüse soktu.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün Bahar Şenliği'nin güvenlik ve temizlik endişeleri nedeniyle Devrim Stadyumu'nda düzenlenmesine izin vermemesi üzerine öğrencilerin kendi yapacağı şenlikte kullanılacak ses sistemi kampüse sokulmadı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Deniz Demir, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'dan oluşan CHP heyeti, ODTÜ'ye gelerek ses sistemini ve öğrencileri Devrim Stadyumu'na soktu.

Deniz Demir, ses sisteminin bulunduğu aracın direksiyonuna geçerek aracı kampüse kendisi taşıdı.

Heyet ayrıca; sahne kurulumu ve teknik ekipmanların Devrim Stadyumu'na sokulması için de kampüste nöbet tuttu.

SOL GENÇ'TEN GELENEKSEL DEVRİM YÜRÜYÜŞÜ'NE ÇAĞRI

ODTÜ'lüler engelleme girişimlerine rağmen şenliklerini gerçekleştirdi. Şenliğin ilk gününde sahneye Can Ozan ve Pandemi çıktı. "Devrimci ODTÜ, Devrim'de şenlik" sloganı atıldı. Şenliğin çarşamba ve perşembe devam etmesi planlanıyor. Şenliğin ikinci gününde (Çarşamba), Geleneksel Devrim Yürüyüşü gerçekleştirilecek. SOL Genç de konuyla ilgili açıklama yaparak "SOL Genç okuluna ve geleneğine sahip çıkmak ve mücadeleyi yükseltmek için Devrim Yürüyüşü'ne çağrı yapıyor" dedi.