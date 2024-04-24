ODTÜ'lüler Rektörlük önünde nöbete çağırdı

Bugün okulda büyük bir yürüyüş düzenleyen ve sonrasında TBMM'de açıklamalar yapan ODTÜ öğrencileri, üniversite yönetimiyle görüşme taleplerinin yanıtsız kalması üzerine Rektörlük önünde nöbete başladı. Burada çadır kuran ODTÜ öğrencileri "Devrimi alana kadar terk etmiyoruz" diyerek tüm öğrencileri nöbete çağırdı.

Güncel 24.04.2024 21:23 Giriş: 24.04.2024 21:23

Güncelleme: 24.04.2024 21:30 Kaynak: Haber Merkezi

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