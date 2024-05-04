ODTÜ'lülerin "Devrim" direnişi 12. gününde

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) kayyum rektörü Verşan Kök'ün, 30 yıldan uzun zamandır öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen bahar şenliğinin Devrim Stadyumu'nda yapılmasını yasaklamasına karşı çıkan öğrenciler eylemlerini sürdürüyor.

ODTÜ Devrim Stadyumu'nda şenlik için direnişin 12. gününde ODTÜ Mezunları Derneği'nin çağrısıyla mezunlar A4 kapısına yürüdü. A4 kapısında buluşan bini aşkın mezun ve ODTÜ öğrencisi rektörlüğe doğru yürüyüşe geçti.

Devrim'i alana kadar birlikte mücadele edeceklerini söyleyen mezunlar ve öğrenciler herkesi direnişe destek vermeye çağırdı.

Yürüyüş sırasında "Devrimci ODTÜ, Devrim'de şenlik" ve "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" gibi sloganlar atıldı.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Rektörlüğü, Bahar Şenliği’nin iki güne indirildiğini ve Devrim Stadyumu'na şenlik programında yer verilmediğini açıklamıştı. Şenliği daha önce olduğu gibi 4 gün ve Devrim Stadyumu'nda kutlamak isteyen ODTÜ’lüler, eylem çağrısı yaparak rektörlüğün geri adım atmasını istiyor. Bahar şenliği geçtiğimiz yıl da deprem ve seçimler bahane edilerek engellenmişti.