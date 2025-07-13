ODTÜ mezuniyet töreninde protesto: Rektör Ahmet Yozgatlıgil konuşması boyunca yuhalandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşma boyunca yuhalandı.

Öğrenciler, "Yozgatlıgil ODTÜ'ye rektör olamaz" , "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganı attı.

ODTÜ mezuniyet töreninde protesto: Rektör Ahmet Yozgatlıgil konuşması boyunca yuhalandıhttps://t.co/wc1gtk6G7T pic.twitter.com/ewsYMMxUZf — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 13, 2025

Yozgatlıgil'in konuşması sırasında öğrenciler aralıksız olarak ıslık çaldı, daha sonra ise yuhalandı.

DİPLOMA PANKARTLARI DİKKAT ÇEKTİ

ODTÜ 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin diplomasını alacağı tören, öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşü ile başladı. Dev bir Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin geçişini, stadyumu dolduranlar dakikalarca alkışladı.

Mezun oldukları bölümlerin toplumsal ve siyasal gündemle bağlantısı birbirinden yaratıcı sloganlarla ortaya koyan öğrencilerin bu yıl taşıdıkları pankart ve dövizlerde Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasına, 19 Mart operasyonuyla başlayan eylemlere de gönderme yapıldı.

"Diploma vardan yok yoktan da var edilemez", "Diploman yok derlerse şahidi sizsiniz", "Kuduruyorsunuz değil mi bizim diplomamız var diye", "Diploma.pdf silinemedi", "Suç işlemedik ama diploma yetiyormuş zaten!", ""Düşünüyorum öyleyse Silivri'deyim" pankartları dikkati çekerken, şehit olan 12 askerin fotoğraflarının olduğu pankartta "Üstünde yürüdüğün toprak senin adını; uğruna can verdiğin insanlardan daha çok hatırlayacak" yazısı yer aldı.

Öğrencilerin en fazla, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploması ve 19 Mart sürecindeki eylemlere gönderme yapan döviz ve pankartları ile Atatürk fotoğrafları taşımaları dikkati çekti.