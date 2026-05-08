ODTÜ Mezunları Derneği'nden bahar şenliğindeki faşist provokasyon hakkında açıklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği, bahar şenliğinde 6 Mayıs akşamı yaşanan provokasyon hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, sahnedeki İlkay Akkaya'yı yuhalayıp şişe fırlatan faşist grubun bunu yaparken Türk bayrağı açmasının provokasyon ve bayrağa yönelik saygısızlık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "ODTÜ’lüler, nefret ve kandan beslenen eylem ve söylemlerin karşısında olmaya devam edecektir" denirken bu tip provokasyonların birlikte yaşama kültürünü hedef aldığı belirtildi.

ODTÜ Mezunları Derneği, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği ve Eğitim Sen Ankara 5 nolu Şube ODTÜ Temsilciliği imzalarıyla yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"ODTÜ Bahar Şenliği, yıllardır ODTÜ öğrencilerinin emeği ile var ettikleri; farklı düşüncelerin ve kimliklerin bir arada var olduğu kampüsümüzde ODTÜ’nün ilerici ve devrimci geleneğini yaşatan; hepimizin içinde yer almaktan onur, coşku ve heyecan duyduğu bir gelenektir. ODTÜ Bahar Şenliğini ilk günü Devrim Yürüyüşüdür, ODTÜ tarihini yaşatmak için yazılan Devrim’dir. Bu heyecanla karşıladığımız 37. ODTÜ Bahar Şenliğinin ilk günü yaşananları büyük bir üzüntü ve endişe ile karşılıyoruz.

'BU TİP GİRİŞİMLERİN ARTMASI ENDİŞE VERİCİ'

Konser saatine kadar kampüsün her yerinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti bayrağının, Devrime gelindiğinde bir protesto simgesi olarak ortaya çıkartılması bayrağa yapılan en büyük saygısızlıktır. Kaldı ki bu tavır, bayrağın ortak bir değeri ifade ettiği savıyla tamamen çelişmekte, bayrağın provokatif bir araca dönüştürülmeye çalışıldığını göstermektedir. Sosyal medya hesaplarında paylaşılanların aksine, yaşanan provokasyondan sonra da bayraklar etkinlik alanında yer almıştır. Son dönemde kampüsümüzde ortak yaşam kültürünü hedef alan bu tip girişimlerin artması endişe vericidir. Bu girişimlerin bir adım ötesi daha önce farklı kampüslerde gördüğümüz eli palalı çetelerdir. Herkes için insanca ve yaşanabilir bir dünya hayaliyle yaşamı örgütleyen ODTÜ’lüler, nefret ve kandan beslenen eylem ve söylemlerin karşısında olmaya devam edecektir.

Yaşananlar üzerinden siyasi alan edinme girişimlerini kati bir dille kınıyor, tüm ODTÜ kamuoyunu yapılan provokatif çağrılara karşı ODTÜ ilke ve değerlerine sahip çıkan bir tavırla sağduyulu davranmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

ODTÜ'de bahar şenliğinin birinci gününde Devrim Stadyumu'nda İlkay Akkaya konser verirken tribündeki bir grup dev bir Türk bayrağı açmış, eş zamanlı olarak Akkaya'yı yuhalayarak cam şişe fırlatmış ve bozkurt işareti yapmıştı.

Provokasyona tepki gösteren öğrenciler ise saldırgan gruba “ODTÜ faşizme mezar olacak” sloganlarıyla müdahale etmişti. Üniversitenin özel güvenlik birimlerinin müdahale etmeye çalıştığı olayda, saldırgan grup öğrencilerin müdahalesiyle Devrim Stadyumu’ndan dışarı çıkarılmıştı.

Yaşanan olayların ardından T24'e açıklamalarda bulunan sanatçı İlkay Akkaya, "Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. 7'nci şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağıya cam şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı" demişti.