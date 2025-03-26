ODTÜ öğrencileri kendi TOMA'larını yaptı, arkasından yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.

Dün akşam (25 Mart) binlerce Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi, yaptıkları uzaktan kumandalı karton tomayla A1 kapısına yürüdü.

Polisle yapılan iki saatlik müzakere sonrasında öğrenciler, yürüyüşlerini sonlandırdı.

"MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

ODTÜ öğrencileri tarafından müzakereye ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ODTÜ'nün bu kazanımı, bütün Türkiye'ye mücadele dolu bir ruh, bir mücadele alanı sağlamış durumda. Şimdi biz bugün burada günlerdir sürdürdüğümüz mücadeleyi, iyi bir kazanımla, ablukayı dağıtarak kazanmış, mücadelemizi çok daha iyi bir noktaya taşımış durumdayız.

Önümüzdeki boykot sürecini de bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz gibi kitlesel, başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için bölümlerimizde, alanlarımızda, sınıflarımızda mücadeleyi büyüteceğiz. Hep beraber günlerdir yürüdüğümüz arkadaşlarımızla birlikte, sınıflarımızda, bölümlerimizde haykırmayı, 'bu abluka dağıtılacak' demeye, 'AKP, halka hesap verecek' demeye, işçileri genel greve çağırmaya devam edeceğiz."