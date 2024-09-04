ODTÜ öğrencileri mezuniyet töreninde Rektör Ahmet Yozgatlıgil'in konuşmasını protesto etti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin mezuniyet töreni bugün 18.00’de Devrim Stadyumu'nda başladı.

Kortej ve geleneksek mezun pankartlı yürüyüşten sonra havanın kararmasıyla pankartlar tribünlerden görünmedi. Öğrenciler ve yakınları "ışıkları aç" sloganları eşliğinde okul yönetimini protesto etti.

Konuşması için kürsüye gelen Rektör Ahmet Yozgatlıgil'in konuşması sırasında veliler ve öğrenciler rektörü protesto etti. Protesto sırasında stadyumdaki görüntü ve ses sistemi kesildi.