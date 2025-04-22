ODTÜ öğrencileri sandık kurdu, kayyum yerine rektör seçimi yaptı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük binası önünde 'rektör seçimi' yaptı.

"Rektörlüğü soruşturduk sıra kendi rektörümüzü seçmede" sloganıyla yapılan seçim için ODTÜ öğrencileri saat 10.00'da kütüphane önünde buluştu.

Daha sonra saat 16.00'da rektörlük binası önüne giden öğrenciler, sandığı binanın önüne koyarak hazırlanan pusulaları sandığın içine attı.

Pusulada "Halkına sıkmayan TOMAsu" ve "Öğrenci kalkanı" gibi seçenekler yer aldı.

Sandık kapatıldıktan sonra yapılan açıklamada, "Sandığımızla beraber ODTÜ öğrencileri olarak rektörlük seçimi için oylarımızı verdik. Açık sayımla beraber kimin kazandığını duyuracağız" denildi.

ODTÜ öğrencileri, rektörlük binası önünde bir araya gelerek sandık kurdu ve 'rektör seçimi' düzenledi



"Kurtuluş sokakta sandıkta değil" ve "Yozgatlıgil ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganları atıldıhttps://t.co/bFlqJmo0Ig pic.twitter.com/VvXviww0j1 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 22, 2025

Daha sonra "Kurtuluş sokakta sandıkta değil" ve "Yozgatlıgil ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganları atıldı.