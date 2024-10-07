ODTÜ öğrencilerinden kadın cinayetlerine karşı eylem: "Öfkeliyiz, isyandayız"

ODTÜ öğrencileri, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı eylem yaptı. Dün akşam saat 21.00’de 5. Yurt önünde toplanan ODTÜ öğrencileri, konuşmalar ve sloganlar ile kampüs içerisinde yürüdü.

"Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganlarıyla yürüyen öğrenciler, üniversiteden çıkarak 100. Yıl semtinde pazar yerinde eylemini sürdürdü.

Burada basın açıklaması yapan öğrenciler, "Kadın cinayetlerinin tek sorumlusunun cinayetin failleri olmadığını biliyoruz. Asıl sorumlular, AKP iktidarı ve onun kadınları hedef gösteren, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve yaşama düşman söylem ve politikalarıyla körüklediği kadın düşmanlığıdır" dedi.

İktidarın politikalarına karşı mücadele edeceklerini vurgulayan öğrenciler, şunları kaydetti:

"KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR"

"İkbal’in, Ayşenur’un ve daha nice kadının katledilmesinin asıl sebebi ise faillere korku yerine güven veren bu cezasızlık ortamıdır. Kampüslerde, evlerde, sokaklarda, alanlarda, bütün yaşam alanlarımızda bizleri tehdit eden erkek adalet, failleri koruyor ve aklıyor. AKP’nin ve onun kampüsümüzdeki tezahürü olan kayyım rektörün tüm baskıcı, gerici ve yaşamın her alanını bizlere dar eden politikalarına karşı, emek ve yaşam eksenli dayanışma hattını kurarak güvenli yaşam alanlarımızı yaratmaya, kampüslerden sokaklara sesimizi yükselterek tüm ayrımcı karanlığınızdan kurtulana kadar mücadelemizi sürdürmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Bizler tüm öfkemiz ile, faillere bu korku atmosferini yaratmak için devam ettirdiğimiz mücadelemizi burada da vurguluyoruz, İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!

Erkek devlet ve patriyarkal şiddetin katlettiği, kaybedip faillerinin peşini bıraktığı her kadın, çocuk ve lubunya için, isyanımızla birlikte yaşamı ve özgürlüğü savunan mücadelimizi haykırıyoruz! Erkek şiddetinin katlettiği İkbal’in, Ayşenur’un, Narin’in, Rabia Naz’ın; 10 gündür kayıp olan Rojin’in ve tam 1736 gündür kayıp olan Gülistan’ın hesabını fail devletten sormaktan vazgeçmiyoruz ve kadın cinayetleri politiktir diyoruz."

Eyleme, Üniversiteli Feminist Kolektif, Demir Leblebi, Genç Feministler Federasyonu, SOL Genç, TİP'li Öğrenciler, Emek Gençliği ile birçok üniversite topluluğu katıldı.