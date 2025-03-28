ODTÜ öğrencilerinden mektup: Tarihimizin izinde yılmadan, usanmadan

ODTÜ Öğrencileri

Sevgili BirGün okurları,

Kavganın okulu devrimci ODTÜ’den sizlere selam söylüyoruz.

Tüm Türkiye’de süren eylemliliklerin en aktif olduğu yerlerden biri olan okulumuzda yaşananları sizlere kendi kalemimizden aktarmak istiyoruz. Faşist politikalarını hayata geçirmekte hız kesmeyen AKP iktidarının İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nu gözaltına almasıyla başlayan süreçle birlikte bizler ODTÜ öğrencileri olarak tepkimizi göstermek için ilk olarak 19 Mart tarihinde bir araya geldik. Binlerce kişiyle okulumuzdan taşıp sokakları zapt ettik.

İlerleyen saatlerde önümüzü kesen polisler adeta düşman olarak gördükleri ODTÜ öğrencilerine plastik mermilerle, biber gazlarıyla saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralandı. Bize destek vermek için orada olan CHP ise sokaklardan hemen uzaklaştı. Bütün bunlara rağmen kararlılığımızdan hiçbir şey kaybetmedik. İlerleyen bütün günlerde okulumuzda direnişi örgütlemeye devam ettik. En son aşamada süreci bütün üniversitelerdeki arkadaşlarımıza çağrı yaptığımız üniversite boykotları ile devam ettiriyoruz.

Bizler içinde yaşadığımız süreci değerlendirirken sadece bugün üzerine mercek tutmak yerine tüm bu olan biteni geçmişle birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.

Ülkemizde yıllardır tek adam rejiminin politikalarının bir sonucu olarak, gençler derin bir yoksulluk ve geleceksizlik girdabına sokuldu. Büyük emekle sürdürdüğümüz eğitimin hayatımız değersizleştirildi. Çok sevdiğimiz ülkemizden gitmek neredeyse bize tek yol olarak sunuldu. İtiraz eden cezalandırıldı. Ağır bedeller ödemek zorunda bırakıldı. Özellikle de bizim okulumuz 23 yıllık AKP iktidarın her anında hedefe konuldu.

Aslına bakarsanız Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan süreç geleceği elinde alınan gençler için bardağı taşıran damla oldu. Bedeli ne olursa olsun bu duruma artık daha fazla seyirci kalamazdık. Yaşamımıza sahip çıkmak, geleceğimizi kazanmak için ayağa kalkmaktan başka bir çaremiz yoktu. Sürekli sokaklardan uzaklaştırıp bir araya gelmememiz için her şey yaptılar. Ama artık yeter. Bizler haklarımızı ancak bir araya gelerek, mücadele ederek kazanacağımızı yaşayarak gördük.

Buradan memleketin her yerinde mücadeleyi büyüten bütün arkadaşlarımıza selam yolluyoruz. Üniversitelerimizi teker teker AKP işgalinden kurtaracağız. Geleceğimizi elimizden almaya çalışan bu zorba rejime karşı mücadelemizi büyütüyoruz.

Bugün memleketin her yerinde yükselen bu mücadeleleri bir araya getirmenin ve bu karanlığı parçalamanın zamanıdır. Amfilerde, kampüslerde, sokaklarda, bulunduğumuz her yerde bizden önce yaratılan devrimci mücadeleden aldığımız kuvvetle bir adım öne çıkacağız. Hayatımızı hedef alan iktidara karşı iyiden ve güzelden yana ne varsa savunmaya devam edeceğiz.

Asla yılmayacağız hukuksuzca tutuklanan bütün arkadaşlarımızı faşizmin elinden alacağız. *Geleceğimizi kazanana kadar, eşit özgür demokratik ve laik bir ülkeyi kurma mücadelemize devam edeceğiz.