ODTÜ öğrencilerine 19 Mart eylemlerinden dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kentte düzenlenen protestolarla ilgili 11 ODTÜ öğrencisi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan dava açtı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması yurt genelinde protesto edilirken, gözaltı ve tutuklamalar yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 öğrenci hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 19 Mart 2025'ten itibaren Ankara Valiliği'nin yasaklama kararına rağmen Kızılay bölgesi, ODTÜ yerleşkesi ve kentin çeşitli noktalarında "kanuna aykırı eylemler gerçekleştirildiği" ileri sürüldü.

İDDİANAME DETAYLARI

İddianamede, yaklaşık 500 kişilik bir grubun Kızılay Milli Müdafaa Caddesi'ndeki toplanma alanına girmeyi reddederek Güvenpark, Kızılay AVM ve çevresinde beklediği, ardından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Anadolu Meydanı yönünde oturma eylemi yaparak yolu yaya ve araç trafiğine kapattığı öne sürüldü. Savcılık, "uyarılara rağmen grubun GMK Bulvarı'nı trafiğe açmamakta direndiğini, ardından Atatürk Bulvarı üzerinden Meclis istikametine yürüyüşe geçtiğini ve bulvarı çift yönlü trafiğe kapattığını" savundu. Aynı saatlerde ara sokaklardan gelen yaklaşık bin 500 kişilik başka grupların da Meşrutiyet Caddesi'ni kapatarak Atatürk Bulvarı'nda birleşmek üzere yürüyüş yaptığı belirtildi.

İddianamede, güvenlik güçlerinin müdahale etmek istediği, ancak bazı kişilerin yüzlerini kısmen/tamamen kapatarak polis kalkanlarına yüklendiği ve çeşitli materyaller attığı iddia edildi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba güvenlik güçlerince müdahale edildiği ve bazı şüphelilerin yakalandığı kaydedildi. Savcılık, "güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yüzlerini gizlemek amacıyla maske, bez ve gözlük gibi eşyalar kullanarak kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldıklarının tespit edildiğini" ileri sürdü.

Şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları reddettikleri belirtilen iddianamede, olay ve yakalama tutanakları ile görüntü incelemeleri dikkate alınarak şüphelilerin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan yargılanmaları ve cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen hak mahrumiyeti tedbirlerinin uygulanması istendi.

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ"

ODTÜ Mezunları Derneği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Mart sürecinde Anayasal haklarını kullanarak protesto eylemlerine katılan ODTÜ öğrencilerinden 11 arkadaşımız hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmiş ve haklarında dava açılmıştır. Anayasal hakların kullanımı baskı, gözaltı, dava ve diğer hukuki tedbirlere başvurularak engellenemez. İlk duruşması 9 Haziran'da görülecek olan davada, öğrenci arkadaşlarımızın yanında olacağız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz" denildi.