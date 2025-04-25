ODTÜ ÖTK’den bugüne: Birleşik bir öğrenci hareketi dönemin önemli bir görevi

Orta Doğu Ve Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri dün üniversitede “Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) nedir? Geçmiş ÖTK deneyimi” adlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşiye ODTÜ’nün ilk ÖTK Başkanı olan Bülent Forta katıldı. Forta, “ODTÜ bizim olduğu gibi şimdi de sizin için gurur duyulacak mekanlardan biri. Yıllar önce burada mücadele etmiş çeşitli faaliyetlerde bulunmuş insanlar olarak ilk baktığımız yer “bizim okul ne yapmış” oluyor. Sizin bayrağı düşürmenizden de gurur duyuyoruz” dedi.

“ÖTK kavramı bizim dönemimizde ortaya çıktı” diyen Forta, şöyle konuştu:

ÖTK'Yİ HAZIRLIK BOYKOTU İLE KURDUK

“Türkiye’nin o günün koşullarındaki genel çerçevesi; 12 Mart gibi bir askeri darbeyle demokrasinin budandığı, öğrenci hareketlerinin Deniz’lerin mücadelesi ile rejim açısından bir tehlike olarak görüldüğü bir dönem. Biz hemen 12 Mart sonrası dönemde üniversiteye girdiğimi zaman çok daha korkunç bir ortam vardı. Öğrencilerin asıldığı, idam edildiği, dağlarda öldürüldüğü bir dönemin hemen sonrasıydı. ODTÜ’nün kaderini değiştiren şey bizim girdiğimiz dönemdeki hazırlık okulu oldu. ODTÜ hazırlık okulu bu baskılara dayanamayarak bir boykot hareketine geçti. Bu dönemdeki ilk öğrenci boykotu oldu. Sonuç olarak boykot başarıyla sonuçlandı. Mütevelli heyeti geri adım attı, yeni bir rektör atandı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tosun Terzioğlu ODTÜ rektörü oldu. 6 aylık boykotun sonucunda ÖTK’nın oluşturulması hakkını elde ettik.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDE DOĞRUDAN SÖZ SAHİBİYDİK

ÖTK her sınıftan tüm öğrencilerin katıldığı, gizli oy açık sayımla her bölüm ve sınıftan temsilciler seçildi. Kütüphanenin yakınındaki konferans salonunda ÖTK bir kurucu meclis olarak ilan edildi. İİBF’den arkadaşlarımız bize dünyadan örneklere dair programlar getirdi, biz tüm bunları tartışarak bir tüzük oluşturduk, biz de böyle bir yönetim seçtik ben de ÖTK başkanı seçildim. 14 bin öğrenci içinden 12 binin oyunu alarak ÖTK başkanı seçildim. Öğrenci İşleri dekanlığı oluşturduk, ÖTK buna bağlandı ve iki ÖTK temsilcisi üniversite senatosuna katılıyordu. Bu şartlarda hem ders çalışıyorduk hem de müfredatın nasıl olması gerektiğine dair öğrenci sorunlarıyla uğraşıyorduk. Üniversitede yapılabilecek bina ihaleleri bile Rektör, ÖTK Başkanı ve Öğrenci Dekanlığı imzasıyla yapılabiliyordu.

İlk ÖTK seçimlerinde öğrenci seçmenlerin %80 oyunu aldık. Bu dönemde TİP’li, sosyal demokrat arkadaşların da olduğu çoğulcu bir yapı kurulmuştu, farklı sol fraksiyonlar da vardı, biz de Dev-Genç grubu olarak ÖTK’nın en kalabalık grubu haline geldik.

HEM DEV GENÇ'Lİ HEM DE EN GENİŞ KİTLENİN PARÇASIYDIK

Öğrenci siyaset anlayışında, genel öğrenci kitlesi içerisinde daha ileri talepleri bulunan sosyalist öğrenciler arasında herhangi bir mesafe olmamasıydı. Biz öğrencileri ikna edemediğimiz hiçbir kararı alamazdık. Stadyumda 7-8 bin öğrencinin katıldığı forumlarda en önemli kararlar hayata geçirildi. Öğrenciler boykotu çok sevdiği için kurdeşen dökerdik forumda yine boykot kararı çıkmasın da başka eylemler de yapabilelim diye. Çünkü Türkiye’de öğrencilerin silahlı saldırıya uğradığı, faşist işgallerin yaşandığı bir dönemdi. Şu anki Gazi Üniversitesinde faşist saldırı olduğunda biz giderdik, Siyasal önünde nöbet tutardık, en genel öğrenci kitlesinin bir parçasıydık. Hem Dev-Genç’in bir parçasıydık hem de kendi öznelliği olan bir öğrenci grubuyduk, hiçbir zaman bize bir direktif gelmezdi bir yerden, kendi kararlarımızı kendimiz alırdık.

ÖTK’nın henüz daha yeni kendi varlığını ortaya koyduğu bir dönemde Hasan Tan ODTÜ’ye rektör oldu. Mütevelli heyetinin yukarıdan atadığı Tan’a tüm üniversite bileşenleri karşı çıktı. Sosyalist işçiler greve çıktı, öğretim üyeleri eylem yaptı, öğrenciler boykota çıktı, herkes “Hasan Tan ODTÜ’ye Rektör olamaz” sloganında birleşti. Üniversiteye faşist işçiler alındı, biz okula sokulmamaya çalışıldık. Ancak bu hareket tüm Türkiye’de bir direniş mevziisi yarattı. İstanbul Üniversitesi kapısından Tokat’ta traktörlerin üzerine, her yerde slogan benimsendi, dayanışma gösterildi. 2 Aralık günü arkadaşlarımızın üzerine rektörlük içinden ateş açıldı, bomba atıldı. Ancak direnişimiz Hasan Tan’ı o koltukta tutmadı ve sonucunda rektörlüğü bırakmak zorunda kaldı.

Cahit Arf, boykot başlayınca emekliliğinden vazgeçip mücadele etmek için üniversiteye döndü, “Ben bu okulu bunlara bırakmam” dedi, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Teo Grünberg eylemlerde bize cesaret veriyordu.

ÖTK'NİN EN BÜYÜK BAŞARISI KİTLE ÇİZGİSİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

Türkiye bugün bir başkanlık rejimi, sendikalardan apartmanlara yaklaşık 40 bin başkan var ülkede. Biz ÖTK başkanlığını bir görev olarak algılıyorduk. ODTÜ’de öğrenciyken, kendisini bayrağıyla çizgisiyle öğrenci kitlesinden ayırmaya çalışanlar vardı, bugün de aynı şeyleri gözleyebiliyorum. Bütün öğrenciler birlikte yola dökülmüşken bir küçük pankart etrafında toplananları. Bu siyaset tarzının ne demokratik hak elde etmeye ne de mücadeleye faydası olmaz. ÖTK’dan bir ders alınacaksa, başarısı bu kitle çizgisini sürdürmesidir. 50 yıldır yaşayan bir muhalif kavram olabilmesinin başarısı budur.

ÖTK DEVRİMCİ MÜCADELENİN BİR PARÇASI, SİYASET YAPMA BİÇİMİDİR

12 Eylül’ün en büyük kötülüğü siyaseti insanların kendi için, yukarıdan elit bir biçimde yaptığı bir faaliyete sıkıştırmasıdır. Bana ÖTK’dan ne kaldı derseniz, ÖTK yalnızca öğrenci temsilci konseyi değildir, Türkiye’de yürütülen büyük bir devrimci mücadelenin parçasıdır, dikilen ağaçların emeğidir, silinmez boyayla yazılmış ‘Devrim’ yazısıdır, A1 kapısında vurulan Ertuğrul Karakaya’dır, Cahit Arf’ların, Teo Grünberglerin mücadelesidir, en çok da sizin yarattığınız bizim sosyal medyadan izlediğimiz mücadelenin kendisidir.

Türkiye’de öğrenci mücadelesi açısından ODTÜ bunun önemli bir parçasıysa, bu sadece bir gelenek değil bir gelecektir, ÖTK da bunun siyaset biçimidir.

Fatsa’da kendi kendini yöneten bir belediye biçiminin, Yeni Çeltek’te işçilerin örgütlediği bir fabrika yönetimi ve ODTÜ ÖTK’nın farklı mücadele alanlarında kendini kuran bir siyaset anlayışı olarak akraba olduğu fikrindeyim.

BİRLEŞİK ÖĞRENCİ HAREKETİ ÖNEMLİ BİR GÖREV

Bugün de baktığınız zaman şimdi herkesin küçümsediği bir Z kuşağı vardı, apolitik oldukları düşünülüyordu. Halbuki onların da öz deneyimi sonuç olarak böyle bir eylemi kendi deneyimleriyle yaratmalarına tekabül etti, kimse bir şey dikte etmedi. Şimdi önlerindeki görev daha zor. Bu öğrenci hareketinin nasıl birleştirileceği görevi önünüzde duruyor. Aynı şekilde biz de liseyi bitirmiş, sol nedir bilmeyen, yönetici ya da öğretim görevlisi olma vizyonuyla ODTÜ’ye gelmiştik. Eisenhower bursuyla okurken bir bakmışsınız Dev-Genç yöneticisi olmuşsunuz. Eylemin kendisi sizi yeniden üretiyor. Buradan birleşik bir öğrenci hareketini nasıl örgütleyebiliriz diye düşünerek Erzurum’dan Adana’ya kocaman bir öğrenci hareketini oluşturduk, bunu bir direktifle değil kendi deneyimimizle ürettik. Bu anlayış Yeni Çeltek’te maden işçilerine, Artvin’de orman işçilerine, Adana’da tekel işçilerine sızdı ve Türkiye’nin gördüğü en büyük devrimci hareketi örgütledi. Siyaset bu dönemde yalnızca Robert, Saint Josef mezunlarının yaptığı bir şeyken Tuzluçayır’da bir gecekondulunun, ODTÜ’de bir memur çocuğunun yaptığı bir şey haline geldi. 12 Eylül bunu ezmek istedi. Bugün de yeniden üretmemiz gereken budur. AKP’nin 23 yıllık iktidarı bu açıdan önemli bir ders. Bizim zamanımızda ODTÜ’yü bitirip işsiz kalma ihtimali olan biri yoktu.