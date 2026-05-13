ODTÜ provokasyonunda tutuklu sayısı 6'ya yükseldi: SOL Genç'ten açıklama

ODTÜ'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen provokasyon girişiminin ardından sosyal medyada birtakım grupların hedef göstermesi nedeniyle gözaltına alınan 4 öğrenci daha tutuklandı.SOL Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir üyelerinin de provokasyon nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandığını duyurdu.

SOL Genç tarafından yapılan açıklama şöyle:

ODTÜ'de yaşanan provokasyonu bahane eden iktidar yargısı bugün bir arkadaşımızı tutukladı. Bayrağın arkasına geçip bu ülkeyi ABD emperyalizminin ileri karakolu haline getirenler arkadaşımızı suçlarken bayrak adı bile geçirmedi. ABD emperyalizmine ve onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele etmek suç değildir. Biz bu memleketi tarikatlara, gericilere faşistlere teslim etmeyecek kadar çok seviyoruz. Arkadaşımızı alacağız!

ODTÜ'de yaşanan provokasyonu bahane eden iktidar yargısı bugün bir arkadaşımızı tutukladı.



Bayrağın arkasına geçip bu ülkeyi ABD emperyalizminin ileri karakolu haline getirenler arkadaşımızı suçlarken bayrak adı bile geçirmedi. ABD emperyalizmine ve onun yerli işbirlikçilerine… pic.twitter.com/U9hkTM9uMg — SOL Genç (@solgenc11) May 13, 2026

Bugün gözaltına alınan 4 kişinin tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Bahar Şenliği’nin ilk gününde Devrim Stadyumu'nda düzenlenen İlkay Akkaya konserinde, tribündeki bir grup Türk bayrağı açarak sanatçıyı yuhalamış ve sahneye cam şişeler fırlatmıştı. Kurt işareti yapan gruba stadyumdaki öğrenciler "ODTÜ faşizme mezar olacak" sloganlarıyla karşılık vermiş, üniversitenin özel güvenlik birimlerinin müdahale etmeye çalıştığı olayda saldırgan grup öğrencilerin müdahalesiyle Devrim Stadyumu'ndan dışarı çıkarılmıştı.

Yaşanan olayların ardından T24'e açıklamalarda bulunan sanatçı İlkay Akkaya, "Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. 7'nci şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağıya cam şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı" demişti.

Konser sırasında yaşananların ardından, Zafer Partisi'yle ilişkili olduğu belirtilen "İstiklal Kadınları Hareketi" isimli oluşum başta olmak üzere faşist gruplar tarafından sosyal medya üzerinden organize şekilde hedef gösterilmişti. Söz konusu oluşumun "Bu gece gözaltı haberlerini bekleyin" paylaşımından kısa süre sonra, 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece yapılan ev baskınlarıyla öğrenciler gözaltına alınmıştı.

Olaya ilişkin 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, toplamda 19 kişi gözaltına alındı. 6 öğrenci tutuklanırken, soruşturma kapsamında 7 öğrenci hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 öğrenci hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.