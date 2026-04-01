ODTÜ Sanat geri döndü

Deniz Burak BAYRAK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 70’inci yılı kapsamında kültür-sanat geleneğini yeniden başlattı. Altı yıl aradan sonra düzenlenen ODTÜ Sanat, 28 Mart’ta açılış resepsiyonuyla başladı ve kampüsü yeniden çok disiplinli bir etkinlik alanına dönüştürdü. 4 Nisan’a kadar sürdürülecek olan program, üniversitenin ikinci 70 yılına ilişkin vizyonunda kültür ve sanatın konumunu da ortaya koyuyor.

Açılış, akademi, kamu, iş dünyası ve sanat çevrelerinden katılımla gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil konuşmasında, ODTÜ Sanat’ın 70’inci yıl vizyonunun önemli başlıklarından biri olduğunu ifade etti. Üniversitenin bilimsel üretiminin yanında kültür ve sanat birikimine de dikkat çeken Yozgatlıgil, etkinliğin kampüs yaşamını yeniden çok disiplinli bir buluşma alanına dönüştürdüğünü belirtti; ODTÜ Sanat’ın üniversite bileşenleri ile kentteki kültür-sanat aktörlerini bir araya getiren bir platform olduğunu vurguladı.

Açılış programında fuaye alanında yer alan sergiler de ziyaretçilere açıldı. Lale Özgenel’in hazırladığı ‘Seyir’ sergisi, Ecem Dilan Köse’nin dijital çalışmaları, Küntay Tarık Evren’in fiziksel üretimleri ve ‘Yersiz Düşler / Dreams from Nowhere’ başlıklı işler etkinliğin ilk gününde izleyiciyle buluşturuldu. Ayrıca dijital sanat alanında üretim yapan Amir Ahmadoghlu, Balkan Karışman, Burak Dirgen, Cem Sonel, dist.cs, Ecem Dilan Köse ve Selçuk Artut’un eserleri de sergi programında görülebilir. Sergiler, festivalin disiplinlerarası yapısını yansıtan başlıklar arasında yer alıyor.

BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ÜRETİM

ODTÜ Sanat programı konserler, tiyatro oyunları, film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerden oluşuyor. Etkinlikler Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi başta olmak üzere kampüsün farklı noktalarına yayılıyor. Gün boyunca süren program akışı, farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden içeriklerle dolu. Sanat, teknoloji ve kent kültürü başlıklarında düzenlenen panellerde güncel üretim biçimleri ve kültür politikaları ele alınıyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen konser programı da açılış gününden itibaren başladı. Kampüs, altı yıl aranın ardından yeniden geniş katılımlı bir kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Programın bir bölümü ücretsiz olarak düzenlenirken, ücretli etkinliklerden elde edilen gelir ODTÜ Öğrenci Burs Fonu’na aktarılacak.

ODTÜ Sanat’ın yeniden başlaması, üniversitelerde bilim ile kültür-sanat faaliyetlerinin birlikte ele alınmasının önemini yeniden gündeme getiriyor. Yükseköğretim kurumlarında bilimsel üretim ile kültürel üretimin dengeli biçimde desteklenmesi, öğrencilerin çok yönlü gelişimi açısından belirleyici bir unsur olarak değerlendirilirken bu yaklaşım, eğitim politikalarında disiplinlerarası bir çerçevenin güçlendirilmesi gereğine de işaret ediyor. Etkinlik programı için: odtusanat.metu.edu.tr