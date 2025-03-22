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ODTÜ'ye otobüs ve metro seferleri yine durduruldu

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.

Güncel
  • 22.03.2025 19:53
  • Giriş: 22.03.2025 19:53
  • Güncelleme: 22.03.2025 19:55
ODTÜ'ye otobüs ve metro seferleri yine durduruldu

EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.

Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, ayrıca bu saatten itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmeti yapılmayacak.

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