ODTÜ yurdunda sıcak su yok

Haber Merkezi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bulunan 4. yurtta kalan öğrenciler, sıcak suya erişim sorunu yaşıyor. Evrensel’in haberine göre, önceki gün öğrencilere bir mail gönderilerek sıcak suya ulaşabilmeleri için başka yurtları kullanabilecekleri söylendi.

Yaşananlara tepki gösteren bir öğrenci şunları söyledi: “Dönem boyunca sık sık sıcak su kesintileri yaşadık, bu sefer diğerlerinden farklı olarak direkt başka yurtlara duş almaya gitmek zorunda kalıyoruz” dedi.