ODTÜ yürüyüşü başladı: "Siz tutukladıkça daha fazla direneceğiz"

ODTÜ öğrencileri, gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek için yürüyüşe geçti.

Yürüyüş öncesi yapılan açıklamada, alanlarda, sokaklarda seslerini yükseltmekle kalmayıp üniversitelerde bölüm ve fakültelerde boykotları örgütlemeye devam edileceği vurgulanarak, "Halk ve öğrenci direnişlerine hükümeti ve bütün siyasetçileri kulak vermeye çağırıyoruz. Bu direnişlerin içerisinde yer alan arkadaşlarımızın ne noktada dururlarsa dursun tutuklanması ve gözaltına alınması kabul edilemez. Sizler bizi bölmeye ve kodeslere tıktıkça bizler daha da bütünleşecek daha da çok direneceğiz" denildi.

Binlerce ODTÜ öğrencisi, gözaltılar ve tutuklamaları protesto etmek için 5. Yurt Binası önünde bir araya geldi. Burada yapılan basın açıklamasında, "ODTÜ öğrencileri olarak 23 yıllık AKP iktidarının yaratmış olduğu ekonomik kriz, baskı ve halkı ayrıştırıcı politikalarının son bulması için çağrıda bulunuyoruz. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor. hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz" denildi.

"ABLUKA KALSIN, KAYYUM REKTÖRLER GİTSİN"

19 Mart'tan beri ülkeyi açık hava hapishanesine çeviren, şehirlere ve meydanlara giriş ve çıkışları yasaklayan iktidarın üniversite kampüsününü de abluka altına aldığı belirtilen açıklamada, "Giriş çıkışlarımıza mani oluyorlar. Bu durumun acil son bulması gerekmektedir! Kampüslerimiz açık hava hapishanesi değil, bilimsel özgür düşüncenin üretim yeri olmalıdır! Bu koşulun sağlanması için sadece ablukanın kaldırılması değil, başta ODTÜ olmak üzere, bütün üniversitelerde üniversite rektörlerinin üniversite bileşenlerince seçilmesini istiyoruz!" denildi.

Baskılara ve faşizme karşı halkı sokaklara ve meydanlara çağıran ODTÜ öğrencileri, şu duyuruda bulundu: "Sadece sokakların meydanların ve tüketimden gelen gücümüzle yetinmekle kalmayıp, bütün işçi ve emekçileri ve bütün işçi sendikalarını üretimden gelen güçlerini kullanamaya ve genel greve çağırıyoruz. Bizler ODTÜ öğrencileri olarak bütün taleplerimiz gerçekleşene dek sesimizi her geçen gün daha da gür çıkarmaya devam edecek, tutsak arkadaşlarımızı alana değin mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; hiçbir özgürlük hiç bir hal hiçbir zaman yukarıdan aşağı verilmez. Daima ve ancak birliktelikle, direnişle her halk kendini özgürlüğe yükseltir."

Açıklamanın ardından öğrenciler sloganlar eşliğinde A1 Kapısı'na yürümeye başladı.