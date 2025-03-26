ODTÜ yürüyüşüne polis müdahalesi: Öğrenciler gözaltına alındı

Ankara’da öğrenci protestolarının merkezi olan ODTÜ’de öğrencilerin direnişi sürüyor.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde polisin sert müdahalesine rağmen devam eden eylemler boykot ve forumlar ile devam ediyor.

ODTÜ Medya topluluğu tarafından dün yapılan duyuruda polisi ile yapılan müzakere sonucu okulun önündeki TOMA’ların kaldırılacağı ve çevik kuvvetin okul önünden ayrılarak giriş çıkışların normale döneceği belirtildi.

Ancak verilen sözlere rağmen eylemlerin toplanma yeri olan A1 kapısında 4 küçük, 1 büyük çevik otobüsü ve 4 TOMA durmaya devam ediyor. Öğrencilerin bugün Yüzüncü Yıl’a yürüyeceklerini açıklamıştı.

ODTÜ'DE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

20.00'de ODTÜ öğrencileri yürüyüş için 5. Yurdun önünde toplandı.

ODTÜ öğrencileri sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı.

Öğrenciler, "ODTÜ ablukaya direniyor" pankartı açtıhttps://t.co/hfBe2EYdAB pic.twitter.com/eq0QyH5Kjx — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025

ODTÜ'lü öğrencilerin yürüyüşü 20.30'da başladı. Polis kitlenin rektörlüğe kadar yürümesine izin verdi.

21.30'da ODTÜ'de kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler rektörlük önünde açıklama yaptı.

ODTÜ'de kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler rektörlük önünde açıklama yaptı. "Hukuksuzluğa karşı tüm işçileri ve sendikaları genel greve çağırıyoruz" diyen öğrenciler yurttaşlara 'meydanlara davet ediyoruz' çağrısı yaptıhttps://t.co/hfBe2EYdAB pic.twitter.com/d6GhDdMwfN — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025

"Hukuksuzluğa karşı tüm işçileri ve sendikaları genel greve çağırıyoruz" diyen öğrenciler yurttaşlara 'meydanlara davet ediyoruz' çağrısı yaptı.

Polis öğrencilerin yürüyüşüne izin vermiyor. Kapılara TOMA'lar ile tutularak kampüsten çıkışa izin verilmiyor.

ODTÜ'de öğrencilerin yürüyüşüne polis engeli!

Öğrencilerin kapıdan çıkmasına izin verilmiyor...https://t.co/hfBe2EYdAB pic.twitter.com/vd66gk3RQy — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025

Milletvekillieri polisle yapılan müzakereler sonucunda öğrencilere rektörlük önğne gidebilirsiniz, polisler de gidecek açıklaması yaptı

22.00'de CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur polislerle görüşerek TOMA'ların alandan çekilmesini talep ettiler.

ODTÜ'de CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur polislerle görüşerek TOMA'ların kapılardan çekilmesini talep ettiler.

Yapılan görüşmelerin ardından polisler öğrencilerin rektörlük binasına dönmeleri koşuluyla geri çekileceklerini söyledi.… pic.twitter.com/Ht2xQwCZeF — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025

Yapılan görüşmelerin ardından polisler öğrencilerin rektörlük binasına dönmeleri koşuluyla geri çekileceklerini söylediler.

Öğrenciler de “biz buradayken neden çekmiyorlar” diyerek tepki gösterdi. Bu sırada çok sayıda gözaltı aracı okul kapısının girişine doğru gelmeye başladı.

ODTÜ öğrencilerinin kampüs içindeki protestoları devam ederken polis TOMA ve biber gazı ile öğrencilere müdahalede bulunuyor. Polis, öğrencileri gözaltına almaya başladıhttps://t.co/cOotZEnmPo pic.twitter.com/Ugrt12GcqS — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025

23.50'de ODTÜ öğrencilerinin kampüs içindeki protestoları devam ederken polis TOMA ve biber gazı ile öğrencilere müdahalede bulunuyor.

Polisin öğrencilere müdahalesi gecenin geç saatlerine kadar sürerken çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, gözaltına alınan ODTÜ’lü öğrencilerin şiddete uğramasına tepki gösterdi: “Ne yapıyorsunuz, şu çocuğun gözüne bak! Yazık size, ayıp! Adam terörist mi?”