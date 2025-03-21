ODTÜ’de binlerce üniversiteli eylemde: Polisten sert müdahale

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler ülke genelinde artarak devam ediyor.

ODTÜ'de ise polis okul çıkışlarını kapattı. ODTÜ'nün metro ve otobüs seferleri iptal edilirken okuldan yaya çıkışı da yasaklandı.

Güvenpark'taki akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmaya katılma kararı almalarına rağmen polisin tüm çıkışları kapatması nedeniyle kampüste kalan öğrenciler basın açıklaması yaptı.

"Resmen esir alındık" diyen öğrenciler yapılanın Anayasa'ya aykırı olduğunu dile getirdiler.

ODTÜ’ye çıkan tüm yollar kapatıldı, öğrencilerin kampüsten çıkışı yasaklandı: "Resmen hapsedildik, Anayasal suç işleniyor"https://t.co/ov6YIW4SxF pic.twitter.com/PFIKeQM5Ky — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 21, 2025

POLİSTEN ODTÜ'DEKİ ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

Güvenpark'taki eylemin sona ermesinin ardından öğrencilerden oluşan büyük bir kitle ODTÜ'ye yöneldi. Zaman zaman polis müdahalesiyle karşılaşan kitle 23.30 sıralarında ODTÜ'ye ulaştı.

Polis, ODTÜ'ye ulaşan kitleye biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. ODTÜ'de polisin öğrencilere müdahalesi sürüyor...

METROLAR KAPATILDI

EGO Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, saat 18.00 itibarıyla ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve biniş işlemleri durdurdu.

Ayrıca, ODTÜ önündeki otobüs duraklarında yolcu indirip bindirme yapılması yasaklandı ve kampüs içinde hizmet veren otobüs ring seferleri de askıya alındı.

SÖĞÜTÖZÜ METRO DURAĞINA ERİŞİM KAPATILDI

Saat 19.00’dan itibaren ise Söğütözü Metro Durağı yolcu giriş ve çıkışı da kapatıldı.

EGO Genel Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan açıklama yapıldı

Açıklamada:

“Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince; saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, saat 19.00’dan itibaren Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak, saat 18.00’den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, saat 18.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır.” denildi.