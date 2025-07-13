ODTÜ’de devrimci öğrenciler ABD bayrağını indirip Filistin bayrağını göndere çekti
ODTÜ SOL Genç üyeleri ABD bayrağını indirerek yerine Filistin bayrağını göndere çekti
Kaynak: Haber Merkezi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) SOL Genç üyeleri ABD bayrağını indirerek yerine Filistin bayrağını göndere çekti
SOL Genç'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ODTÜ'de rektörlüğün diktiği ABD bayrağının yerine Filistin bayrağı astık! ODTÜ'de Vietnam Kasabı Kommer'in arabasını karşılayan Devrimci Gençler'in bağımsızlık kavgası sürüyor!" denildi.
ODTÜ’de devrimci öğrenciler ABD bayrağını indirip Filistin bayrağını göndere çektihttps://t.co/nRSNbZHgn0 pic.twitter.com/LtZe1R6pJa— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 13, 2025