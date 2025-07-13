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ODTÜ’de devrimci öğrenciler ABD bayrağını indirip Filistin bayrağını göndere çekti

ODTÜ SOL Genç üyeleri ABD bayrağını indirerek yerine Filistin bayrağını göndere çekti

Güncel
  • 13.07.2025 23:26
  • Giriş: 13.07.2025 23:26
  • Güncelleme: 13.07.2025 23:40
Kaynak: Haber Merkezi
ODTÜ’de devrimci öğrenciler ABD bayrağını indirip Filistin bayrağını göndere çekti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) SOL Genç üyeleri ABD bayrağını indirerek yerine Filistin bayrağını göndere çekti

SOL Genç'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda  "ODTÜ'de rektörlüğün diktiği ABD bayrağının yerine Filistin bayrağı astık! ODTÜ'de Vietnam Kasabı Kommer'in arabasını karşılayan Devrimci Gençler'in bağımsızlık kavgası sürüyor!" denildi.

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