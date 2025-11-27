ODTÜ’de öğrencinin mücadelesi kazandırdı

Haber Merkezi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenciler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi (CİTÖP) ve güvenli kampüs talepleri etrafında şekillenen mücadeleler sonucu kazanım elde edildi. Yurt Müdürlüğü’nden gelen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Tacizi Önleme Eğitimi’ maili sonucunda CİTÖB tarafından 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da, Kültür Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonunda eğitim gerçekleştirileceği belirtildi.

Evrensel’in haberine göre ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu’ndan bir öğrenci “ODTÜ’de yurtta kalan öğrencilerin yaşadığı sorunlar dönem başından beri gündemde olan bir sorun. Batı Yurtları’nda işçilerin kadınların odasındaki panolara notlar bırakması, karanlık yürüme yolları, ring seferlerinin yetersizliği ve bunun yarattığı güvensiz kampüs ortamında yaşanılan sorunlara karşı Yurtlar Müdürlüğünün gerçekleştireceği bu eğitim ODTÜ’lü kadınların süregelen mücadelesinin bir kazanımıdır” dedi.